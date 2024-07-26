Секрет успеха CD Projekt RED: как мододелы становятся ведущими разработчиками игр

Павел Саско из CD Projekt RED: модостроение — отличный путь в игровую индустрию

1:45 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Точек для входа в игровую индустрию превеликое множество, и одной из них является увлечение модостроением. Павел Саско, помощник гейм-директора из CD Projekt RED, отметил, что многие сотрудники студии начинали свой путь с создания пользовательского контента для игр.

Фото: Wikimedia Commons by Plad02, CC BY-SA 4.0

"Половина команды, отвечающая за квесты в Project Orion, состоит из бывших мододелов. В ней сейчас около 24 человек", — поделился Саско, уточнив, что члены этой группы занимались модами для The Witcher 3, Cyberpunk 2077 и других игр.

Например, квест-директор нового "Киберпанка" увлекался созданием контента для StarCraft. Авторы модов трудятся и в других подразделениях. Саско привёл пример команды Jigsoft, состоящей полностью из мододелов, которые работают вместе с CD Projekt RED и создали инструментарий для моддинга The Witcher 3.

Помощник гейм-директора также рассказал историю о релокации талантливого автора модов Ээро Варенди из Австралии в Польшу. Варенди, занимавшийся модами по вечерам, привлёк внимание Саско, когда он увидел ролик о моде, переносившем пролог первого "Ведьмака" на рельсы третьего. После успешного тестирования Варенди переехал в Польшу и сейчас работает над Polaris, новой игрой в линейке The Witcher.

Саско всегда рекомендует молодым людям попробовать себя в моддинге, считая таких специалистов лучшими в своём деле. Он подчеркивает, что для этого существует множество инструментов, и разобравшись в них, энтузиасты откроют для себя уйму дверей.