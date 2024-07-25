Новые проекты и неожиданные сюрпризы: что ждёт фанатов HITMAN в 2024 году?

IO Interactive обещает сюрпризы для фанатов HITMAN в 2024 году

1:35 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Независимая студия IO Interactive продолжит развивать франшизу HITMAN, несмотря на разработку двух новых проектов. В интервью для GamesRadar+ директор по развитию Вероника Лалье пообещала несколько сюрпризов в 2024 году для фанатов культового наемника.

Фото: wikipediа by RealCereal, CC BY 2.0

Обсуждая текущее состояние дел в студии, Лалье подчеркнула, что, вопреки общему тренду на увольнения в индустрии, IOI планирует расширение. В новом офисе в Брайтоне, открытом летом 2023 года, работают 30 сотрудников, и штат планируется увеличить до 130 человек.

Студия процветает благодаря тесному взаимодействию с сообществом игроков и внимательному отношению к разработчикам. IOI успешно избегает раздувания бюджетов и ищет новые источники финансирования.

Несколько сотрудников из Hangar 13 присоединились к команде IOI, хотя пока неясно, над каким проектом они работают. Вероника Лалье подтвердила, что студия активно разрабатывает Project 007, посвящённый становлению агента Джеймса Бонда, обещая, что это будет самостоятельный продукт, а не адаптация фильмов.

Новых подробностей о MMO Project Fantasy пока нет, но фанаты HITMAN могут ожидать приятных сюрпризов в течение года, таких как недавнее добавление бойца MMA Конора Макгрегора в HITMAN World of Assassination. О продолжении серии HITMAN разработчики пока не говорят.