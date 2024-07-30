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Полная версия Warhammer 40,000: Space Marine 2 оказалась в Сети — осторожно, майнеры

Играбельный билд Warhammer 40,000: Space Marine 2 утёк в сеть

1:18
Видеоигры

До выхода Warhammer 40,000: Space Marine 2 остаётся полтора месяца, но в Сеть уже попала играбельная версия игры. Комментаторы утверждают, что это полная версия, датированная 20 июня. Билд запускается, но в нём отсутствуют некоторые строки текста и финальные версии ассетов. Также обнаружены бинарные файлы сервера, позволяющие теоретически попробовать мультиплеер. Размер билда составляет около 75 гигабайт.

Играбельный билд Warhammer 40,000: Space Marine 2 утёк в сеть
Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, PDM

Согласно сообщениям, билд был случайно размещён на трекере. Однако есть предупреждения, что в утекшую версию могли вшить майнер или другое подозрительное ПО, поэтому следует быть осторожными.

Space Marine 2 уже ушла "на золото", поэтому финальный билд существует. Трудно сказать, насколько слив отличается от релизной версии, но изменений, скорее всего, немного. На YouTube появляются записи геймплея из билда.

Если вы планировали поиграть в Space Marine 2, вам придётся избегать спойлеров на протяжении полутора месяцев. На момент написания новости издательство Focus и разработчики из Saber ещё не прокомментировали утечку.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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