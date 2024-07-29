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Capcom вновь завоевала сердца геймеров: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess получила восторженные отзывы

Capcom выпустила новую экшен-стратегию Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

1:40
Видеоигры

На этой неделе Capcom выпустит Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, новую уникальную экшен-стратегию. Первые отзывы прессы показали, что игра получила положительные оценки. Средний балл составляет 81 из 100, а 91% критиков рекомендуют игру.

Capcom выпустила новую экшен-стратегию Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
Фото: flickr.com by r. nial bradshaw, CC BY 2.0

Worth Playing поставил оценку 9.0/10, назвав игру восхитительным сюрпризом от Capcom. Обозреватель отметил креативный геймплей и сильное художественное видение, сравнив игру с Okami. Среди недостатков — несколько неудачных схваток с боссами.

IGN Italy оценил игру на 8/10, подчеркнув, что Kunitsu-Gami предлагает стратегическое приключение с интересной историей и вызовами для игроков. Однако не все классы одинаково полезны, что зависит от стиля геймплея. Дружелюбная натура игры позволяет как новичкам, так и ветеранам насладиться процессом.

Metro дал оценку 6/10, отметив восхитительную странность игры, но раскритиковал стратегические элементы, назвав их упрощёнными и недоработанными. Среди плюсов были названы разнообразные уровни, уникальные идеи и увлекательная боевая система. Однако стратегические элементы и восстановление поселений были признаны недостаточно проработанными.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess — это новая экшен-стратегия от Capcom, которая, несмотря на некоторые недостатки, заслуживает внимания благодаря своей креативности и увлекательному геймплею.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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