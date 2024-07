Новые бойцы в Mortal Kombat 1: Такэда Такахаси и Ферра уже на следующей неделе

NetherRealm Studios анонсировала появление нового DLC-бойца Такэды Такахаси в Mortal Kombat 1, который станет доступен уже на следующей неделе. Вместе с ним появится камео-персонаж Ферра, ранее показанная в паре с Хоумлендером из "Пацанов".

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Commons, the free media repository