Новые бойцы в Mortal Kombat 1: Такэда Такахаси и Ферра уже на следующей неделе

NetherRealm Studios анонсировала появление нового DLC-бойца Такэды Такахаси в Mortal Kombat 1, который станет доступен уже на следующей неделе. Вместе с ним появится камео-персонаж Ферра, ранее показанная в паре с Хоумлендером из "Пацанов".
В обновленной вселенной игры Такэда теперь приходится Кенши кузеном, а не сыном. В отличие от Кенши, Такэда был очарован образом жизни якудза и получил задание от преступной организации следить за своим родственником. Однако из-за серьезного ранения он не смог выполнить свою миссию и был оставлен Кенши у клана Ширай Рю. Со временем Такэда начал ценить преданность клана Земному царству.
В бою Такэда использует стиль Ширай Рю, а также зазубренные кнуты, взрывные кунаи и умение телепортироваться за спину противника. Он присоединится к ростеру героев 30 июля, но обладатели Kombat Pack получат доступ к нему уже 23 июля. Ферра также выйдет 23 июля и будет доступна в магазине и через пропуск. Первыми испытать новых бойцов смогут участники турнира Evolution Championship Series (EVO), который пройдет с 19 по 21 июля в Лас-Вегасе.
Такэда Такахаси стал последним из анонсированных DLC-персонажей для Mortal Kombat 1, и возможно, нас ждет еще один набор бойцов, так как датамайнеры обнаружили целый список будущих дополнительных героев.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.