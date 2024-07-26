Новые бойцы в Mortal Kombat 1: Такэда Такахаси и Ферра уже на следующей неделе

Такэда Такахаси и камео Ферра появятся в Mortal Kombat 1 на следующей неделе

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NetherRealm Studios анонсировала появление нового DLC-бойца Такэды Такахаси в Mortal Kombat 1, который станет доступен уже на следующей неделе. Вместе с ним появится камео-персонаж Ферра, ранее показанная в паре с Хоумлендером из "Пацанов".

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Commons, the free media repository

В обновленной вселенной игры Такэда теперь приходится Кенши кузеном, а не сыном. В отличие от Кенши, Такэда был очарован образом жизни якудза и получил задание от преступной организации следить за своим родственником. Однако из-за серьезного ранения он не смог выполнить свою миссию и был оставлен Кенши у клана Ширай Рю. Со временем Такэда начал ценить преданность клана Земному царству.

В бою Такэда использует стиль Ширай Рю, а также зазубренные кнуты, взрывные кунаи и умение телепортироваться за спину противника. Он присоединится к ростеру героев 30 июля, но обладатели Kombat Pack получат доступ к нему уже 23 июля. Ферра также выйдет 23 июля и будет доступна в магазине и через пропуск. Первыми испытать новых бойцов смогут участники турнира Evolution Championship Series (EVO), который пройдет с 19 по 21 июля в Лас-Вегасе.

Такэда Такахаси стал последним из анонсированных DLC-персонажей для Mortal Kombat 1, и возможно, нас ждет еще один набор бойцов, так как датамайнеры обнаружили целый список будущих дополнительных героев.