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Хидео Кодзима: "Этот элемент Metal Gear был недооценён игроками"

Хидео Кодзима раскрыл недооценённый элемент оригинальной Metal Gear к 37-летию игры

1:08
Видеоигры

В июле исполнилось 37 лет с момента выхода игры Metal Gear для компьютера MSX2. В честь годовщины её создатель Хидео Кодзима рассказал о недооцененном элементе игры. В соцсети X он отметил, что важную роль в игре сыграло портативное радио, которое он считает важным инструментом повествования.

Хидео Кодзима раскрыл недооценённый элемент оригинальной Metal Gear к 37-летию игры
Фото: wikipediа by Lee Campbell, PDM

Metal Gear была полна элементов, опередивших своё время, но главной находкой, по мнению Кодзимы, стало использование радиопередатчика. Этот инструмент был интерактивным и позволял отправлять и получать сообщения, что обеспечивало глубокую связь игрока с сюжетом.

Игра движется вперёд вместе с игроком, и когда происходят драматические события, передатчик позволяет показывать текущую ситуацию и вводить истории других персонажей. Радио также может мотивировать игрока и разъяснять геймплей и правила.

Кодзима подчеркнул, что признание получили в основном элементы стелса, но многие современные шутеры используют механику передатчика, впервые введенную в Metal Gear.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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