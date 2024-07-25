Хидео Кодзима: "Этот элемент Metal Gear был недооценён игроками"

Хидео Кодзима раскрыл недооценённый элемент оригинальной Metal Gear к 37-летию игры

1:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В июле исполнилось 37 лет с момента выхода игры Metal Gear для компьютера MSX2. В честь годовщины её создатель Хидео Кодзима рассказал о недооцененном элементе игры. В соцсети X он отметил, что важную роль в игре сыграло портативное радио, которое он считает важным инструментом повествования.

Фото: wikipediа by Lee Campbell, PDM

Metal Gear была полна элементов, опередивших своё время, но главной находкой, по мнению Кодзимы, стало использование радиопередатчика. Этот инструмент был интерактивным и позволял отправлять и получать сообщения, что обеспечивало глубокую связь игрока с сюжетом.

Игра движется вперёд вместе с игроком, и когда происходят драматические события, передатчик позволяет показывать текущую ситуацию и вводить истории других персонажей. Радио также может мотивировать игрока и разъяснять геймплей и правила.

Кодзима подчеркнул, что признание получили в основном элементы стелса, но многие современные шутеры используют механику передатчика, впервые введенную в Metal Gear.