В июле исполнилось 37 лет с момента выхода игры Metal Gear для компьютера MSX2. В честь годовщины её создатель Хидео Кодзима рассказал о недооцененном элементе игры. В соцсети X он отметил, что важную роль в игре сыграло портативное радио, которое он считает важным инструментом повествования.
Metal Gear была полна элементов, опередивших своё время, но главной находкой, по мнению Кодзимы, стало использование радиопередатчика. Этот инструмент был интерактивным и позволял отправлять и получать сообщения, что обеспечивало глубокую связь игрока с сюжетом.
Игра движется вперёд вместе с игроком, и когда происходят драматические события, передатчик позволяет показывать текущую ситуацию и вводить истории других персонажей. Радио также может мотивировать игрока и разъяснять геймплей и правила.
Кодзима подчеркнул, что признание получили в основном элементы стелса, но многие современные шутеры используют механику передатчика, впервые введенную в Metal Gear.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.