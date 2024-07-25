"Это было неожиданно": Рёма Такэути о своей роли Кадзумы Кирю в новом сериале по Yakuza

Актёр Рёма Такэути рассказывает о своём пути к роли Кадзумы Кирю в сериале от Amazon

1:28 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В июне Amazon и SEGA анонсировали сериал по мотивам Yakuza/Like a Dragon, в котором роль Кадзумы Кирю исполняет актёр Рёма Такэути. В интервью IGN Japan Такэути поделился своими мыслями о роли. Он признался, что был удивлен предложением, так как знаком с игрой и не ожидал такого поворота. Для него это большая честь и вызов — изобразить уже существующего персонажа.

Фото: Freepik by drobotdean, PDM

Шоу от Amazon не будет дословной экранизацией игры, а представит оригинальную историю. Такэути стремился создать свою версию Кирю, не копируя игровой образ, а отдавая дань уважения оригиналу. Он надеется, что поклонники оценят его исполнение, хотя понимает, что не сможет угодить всем.

Действие сериала происходит в 1995 и 2005 годах, поэтому зрители увидят разные этапы жизни Кадзумы. Такэути изучал боевые искусства, чтобы достоверно показать боевые сцены. Он высоко оценил работу постановщика Масахару Такэ, который тщательно подбирал актёров и декорации, чтобы правдоподобно воссоздать игровой район Камуротё. Улицы в 1995 году будут более яркими и уютными, чем в 2005-м, чтобы отразить изменения в жизни Кирю и его становление более холодным и одиноким.