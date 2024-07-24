BioWare запрещает магию крови главному герою в Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard оставит магию крови за пределами специализаций героя

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Магия крови, одна из самых "грязных" практик в мире Dragon Age, больше не будет доступна для специализации главного героя в новой части — The Veilguard. В первой и второй частях игры персонажи могли овладеть этой мощной, но опасной магией. Однако ведущий сценарист Патрик Уикс пояснил, что BioWare решила исключить её для главного героя из-за значительных сюжетных противоречий. Магия крови теперь не просто усиливает персонажа, а связана с множеством мерзких и неэтичных действий, недопустимых для главного героя.

Уикс отметил, что хотя магия крови могла бы быть нейтральной, если использовать только собственную кровь, её роль в управлении сознанием и контроле демонов в Dragon Age 2 и Inquisition делает её неприемлемой для протагониста. Несмотря на это, магия крови останется частью мира Dragon Age, доступной для других персонажей и сюжетных линий.

В лоре Dragon Age магия крови всегда считалась тяжёлым проступком, осуждаемым Церковью и вызывающим страх даже в немагических науках, таких как анатомия. В предыдущих играх был значительный разрыв между реакцией мира на использование этой магии и её стигматизацией. Теперь BioWare стремится устранить это противоречие, обеспечивая более согласованное повествование в The Veilguard.