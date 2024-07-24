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Орки снова здесь. Orcs Must Die! Deathtrap выходит в 2024 году — новые возможности и кооператив до 4 игроков

Orcs Must Die! Deathtrap: возвращение любимой серии на новые платформы в 2024 году

1:15
Видеоигры

После недолгого флирта с ныне исчезнувшей Stadia, серия Orcs Must Die! возвращается на более привычные платформы. Новая часть, подзаголовок которой Deathtrap, выйдет уже в следующем году.

Orcs Must Die! Deathtrap: возвращение любимой серии на новые платформы в 2024 году
Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Игрокам снова предстоит строить ловушки и уничтожать орков пачками. В новой игре будут углубленные системы прогресса, элементы роуглайтов, улучшенная физика и повышенная вариативность локаций.

Основные особенности включают:

  • Новые боевые маги с уникальными видами оружия, способностями и ловушками.
  • Возможность играть как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх игроков — геймплей адаптируется под количество участников матча.
  • Случайные баффы и дебаффы, влияющие на героев, ловушки, оружие, характеристики и уровни. Погода и время суток также оказывают влияние.
  • Фирменный юмор серии и безумная физика остаются на месте, а саундтрек бодрит акцентами на гитары и барабаны.

Игроки смогут насладиться возвращением любимой серии и испытать новые механики и улучшения, которые принесет Orcs Must Die! Deathtrap.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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