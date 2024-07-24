Орки снова здесь. Orcs Must Die! Deathtrap выходит в 2024 году — новые возможности и кооператив до 4 игроков
Orcs Must Die! Deathtrap: возвращение любимой серии на новые платформы в 2024 году
1:15
После недолгого флирта с ныне исчезнувшей Stadia, серия Orcs Must Die! возвращается на более привычные платформы. Новая часть, подзаголовок которой Deathtrap, выйдет уже в следующем году.
Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0
Игрокам снова предстоит строить ловушки и уничтожать орков пачками. В новой игре будут углубленные системы прогресса, элементы роуглайтов, улучшенная физика и повышенная вариативность локаций.
Основные особенности включают:
- Новые боевые маги с уникальными видами оружия, способностями и ловушками.
- Возможность играть как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх игроков — геймплей адаптируется под количество участников матча.
- Случайные баффы и дебаффы, влияющие на героев, ловушки, оружие, характеристики и уровни. Погода и время суток также оказывают влияние.
- Фирменный юмор серии и безумная физика остаются на месте, а саундтрек бодрит акцентами на гитары и барабаны.
Игроки смогут насладиться возвращением любимой серии и испытать новые механики и улучшения, которые принесет Orcs Must Die! Deathtrap.
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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.