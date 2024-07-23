Невероятное обновление No Man's Sky: плавающие острова, гигантские насекомые и боевые костюмы

Hello Games анонсировала новое крупное обновление для No Man's Sky под названием Worlds, которое будет выпускаться по частям. Первая часть уже доступна и приносит значительные изменения в игру. В обновлении улучшены вселенная игры, вариативность флоры и фауны, разнообразие биомов и геймплея, а также введены значительные визуальные апгрейды.
Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0
Основные нововведения Worlds Part I:
Технология симуляции ветра: Растения и элементы окружения реагируют на силу и направление ветра, что добавляет реалистичности.
Технология отображения воды: Волны, отражения и пена делают океанические планеты более живыми.
Детализированные тени: Улучшенное самозатенение и динамические тени от облаков.
Новая технология объёмных облаков: Более детализированные и разнообразные облака меняются в зависимости от планеты, времени и погоды.
Новые биомы: Летающие острова и промёрзшие миры с температурой ниже нуля.
Новые существа: Гибриды флоры и фауны, включая животных с лицами-лепестками и огромных насекомых.
Боевой механизированный костюм и органическая броня.
Изменения в движке: Ускорение загрузок, повышение стабильности фреймрейта, экономия памяти и внедрение DLSS3.
Шон Мюррей, глава Hello Games, отметил, что некоторые технологии были позаимствованы из разрабатываемой игры Light No Fire. Первая часть апдейта уже доступна на всех платформах. В дальнейшем планируется ещё больше крупных изменений. Полный список изменений можно найти на официальной странице обновления.