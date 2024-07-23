Невероятное обновление No Man's Sky: плавающие острова, гигантские насекомые и боевые костюмы

Hello Games выпустила масштабное обновление Worlds для No Man's Sky: новые технологии

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Hello Games анонсировала новое крупное обновление для No Man's Sky под названием Worlds, которое будет выпускаться по частям. Первая часть уже доступна и приносит значительные изменения в игру. В обновлении улучшены вселенная игры, вариативность флоры и фауны, разнообразие биомов и геймплея, а также введены значительные визуальные апгрейды.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

Основные нововведения Worlds Part I:

Технология симуляции ветра: Растения и элементы окружения реагируют на силу и направление ветра, что добавляет реалистичности. Технология отображения воды: Волны, отражения и пена делают океанические планеты более живыми. Детализированные тени: Улучшенное самозатенение и динамические тени от облаков. Новая технология объёмных облаков: Более детализированные и разнообразные облака меняются в зависимости от планеты, времени и погоды. Новые биомы: Летающие острова и промёрзшие миры с температурой ниже нуля. Новые существа: Гибриды флоры и фауны, включая животных с лицами-лепестками и огромных насекомых. Боевой механизированный костюм и органическая броня. Изменения в движке: Ускорение загрузок, повышение стабильности фреймрейта, экономия памяти и внедрение DLSS3.

Шон Мюррей, глава Hello Games, отметил, что некоторые технологии были позаимствованы из разрабатываемой игры Light No Fire. Первая часть апдейта уже доступна на всех платформах. В дальнейшем планируется ещё больше крупных изменений. Полный список изменений можно найти на официальной странице обновления.