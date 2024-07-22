Игровая бомба от Bandai Namco: Little Nightmares III, Dragon Ball и еще больше сюрпризов на gamescom 2024

Bandai Namco представит на gamescom 2024 Little Nightmares III и другие новинки

1:44 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На выставке gamescom 2024, которая пройдет с 21 по 25 августа, компания Bandai Namco представит несколько новых тайтлов. Среди них:

Фото: flickr.com by Brett Chalupa, CC BY 2.0

Little Nightmares III — продолжение популярной франшизы, выход которого запланирован на 2025 год для ПК, PlayStation, Xbox и Switch. Игра обещает сохранить атмосферу предыдущих частей, добавив новые механики и сюжетные линии. Unknown 9 Awakening — приключенческий боевик с Аней Чалотрой, известной по роли Йеннифэр в сериале "Ведьмак" от Netflix. Релиз игры намечен на осень 2024 года для ПК, PlayStation и Xbox. Игра обещает захватывающий сюжет и динамичные сражения. Dragon Ball: Sparking! Zero — файтинг из легендарной серии с уникальными механиками и динамичным игровым процессом. Игра выйдет 11 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Поклонники франшизы смогут насладиться новыми бойцами и аренами.

Кроме того, Bandai Namco пообещала привезти на выставку демоверсии своих грядущих игр, давая игрокам возможность лично оценить предстоящие релизы.

Напомним, что основная часть gamescom 2024 начнется 21 августа, а вступительное шоу состоится 20 августа. Организаторы ожидают рекордное число участников в этом году. Однако некоторые крупные компании, такие как Sony и Nintendo, решили пропустить это мероприятие.