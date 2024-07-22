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Игровая бомба от Bandai Namco: Little Nightmares III, Dragon Ball и еще больше сюрпризов на gamescom 2024

Bandai Namco представит на gamescom 2024 Little Nightmares III и другие новинки

1:44
Видеоигры

На выставке gamescom 2024, которая пройдет с 21 по 25 августа, компания Bandai Namco представит несколько новых тайтлов. Среди них:

Bandai Namco представит на gamescom 2024 Little Nightmares III и другие новинки
Фото: flickr.com by Brett Chalupa, CC BY 2.0
  1. Little Nightmares III — продолжение популярной франшизы, выход которого запланирован на 2025 год для ПК, PlayStation, Xbox и Switch. Игра обещает сохранить атмосферу предыдущих частей, добавив новые механики и сюжетные линии.
  2. Unknown 9 Awakening — приключенческий боевик с Аней Чалотрой, известной по роли Йеннифэр в сериале "Ведьмак" от Netflix. Релиз игры намечен на осень 2024 года для ПК, PlayStation и Xbox. Игра обещает захватывающий сюжет и динамичные сражения.
  3. Dragon Ball: Sparking! Zero — файтинг из легендарной серии с уникальными механиками и динамичным игровым процессом. Игра выйдет 11 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Поклонники франшизы смогут насладиться новыми бойцами и аренами.

Кроме того, Bandai Namco пообещала привезти на выставку демоверсии своих грядущих игр, давая игрокам возможность лично оценить предстоящие релизы.

Напомним, что основная часть gamescom 2024 начнется 21 августа, а вступительное шоу состоится 20 августа. Организаторы ожидают рекордное число участников в этом году. Однако некоторые крупные компании, такие как Sony и Nintendo, решили пропустить это мероприятие.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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