Секретный проект от создателей Yakuza: Ryu Ga Gotoku готовит взрывной анонс на TGS 2024

Ryu Ga Gotoku представит новый проект на Tokyo Game Show 2024

1:11 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Студия Ryu Ga Gotoku (RGG) объявила, что на предстоящей выставке Tokyo Game Show 2024 представит свой новый проект. Эта новость была раскрыта во время недавнего прямого эфира компании. Напомним, что RGG Studio знаменита серией Yakuza (Like a Dragon), но это не обязательно значит, что анонс будет связан с очередной частью этой франшизы. Возможно, нас ожидает спин-офф из серии Judgment или даже что-то совершенно новое.

Фото: wikipedia by Clément Grandjean, CC BY-SA 4.0

Последний релиз RGG, Like a Dragon: Infinite Wealth, вышел в январе 2024 года. Игра разошлась тиражом в миллион копий за первую неделю и получила высокие оценки от критиков. Василий Гальперов, известный игровой журналист, назвал её изумительным приключением, которое мастерски сочетает драму и комедию.

Tokyo Game Show 2024 пройдёт с 26 по 29 сентября, и поклонники студии с нетерпением ждут анонса, надеясь на новое захватывающее приключение от Ryu Ga Gotoku.