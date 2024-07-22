Новый магический экшен Flintlock: The Siege of Dawn разочаровал критиков

Flintlock: The Siege of Dawn получает смешанные отзывы

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Завтра состоится запуск магического экшена Flintlock: The Siege of Dawn, и издательство Kepler Interactive вместе с разработчиками из A44 Games сняли эмбарго на публикацию обзоров. На данный момент игра имеет 70 баллов на Metacritic и 64 балла на OpenCritic, при этом лишь 25% рецензентов рекомендуют тайтл. Проект хвалят за боевую систему, интересные битвы с боссами и оригинальное применение системы репутации.

Фото: wikipediа by RealCereal, CC BY 2.0

Однако минусы перевешивают плюсы: скудный набор врагов, неудобное управление, ускоренное повествование, дорогие апгрейды оружия и периодическое ощущение неточности ударов. Мнения о дизайне уровней разделились: некоторым нравятся вертикальные и платформенные элементы, другим они кажутся раздражающими.

Производительность игры тоже вызывает вопросы. Несмотря на хорошую графику на Unreal Engine 4, переход на пятую версию мог бы улучшить стабильность. Рецензенты отмечают подтормаживания даже на мощных системах с RTX 4090 и активированной NVIDIA DLSS 3.

Wccftech оценил игру на 80/100, отметив увлекательный фэнтезийный сеттинг и доступность для новичков в жанре соулс-лайтов. GameSpot поставил 70/100, упомянув проблемы с расширением сеттинга и неточности в бою. Pure Xbox дал 60/100, подчеркнув, что игра ощущается недоработанной и стала заложницей своих амбиций.