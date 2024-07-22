Конец эпохи Xbox 360: цифровой магазин закроется навсегда, успейте купить игры со скидками до 90%

Эра Xbox 360 подходит к концу: цифровой магазин консоли и его веб-версия закроются 29 июля, после чего пользователи больше не смогут покупать игры, DLC и прочий контент. В честь этого события Microsoft выпустила динамический фон для Xbox Series, стилизованный под интерфейс Blades с Xbox 360. Этот культовый интерфейс, представленный в 2005 году, оставался актуальным три года до появления дизайна New Xbox Experience.
Компания Microsoft также объявила о масштабных скидках на игры, достигающих 90%, чтобы подсластить новость о закрытии магазина. Все приобретенные ранее игры и дополнения можно будет загружать повторно и играть в них, причем поддержка обратной совместимости с новыми консолями сохранится.
По подсчетам портала VGC, с закрытием магазина будут утрачены более 220 проектов, которые не получили физического релиза или недоступны по обратной совместимости.
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