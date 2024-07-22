Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему кошки выбирают ночное время для игр и охоты
Магаданская область достигла выполнения целевых показателей по двум направлениям
Испанский теннисист Надаль сыграет в полуфинале турнира в Бостаде
Мясные шарики с сыром: делаются быстро, получаются очень аппетитными
В "Открытии" Виталий Соломин столкнулся с настоящей ненавистью партнёрши
Почему во время беременности появляются растяжки?
Ошибки при выборе карниза для штор: что советует дизайнер
Кроссовер GAC снова загорелся на трассе под Краснодаром
Виктория Боня осудила поведение Дмитрия Тарасова после развода с Ольгой Бузовой
Конец эпохи Xbox 360: цифровой магазин закроется навсегда, успейте купить игры со скидками до 90%

Microsoft закроет цифровой магазин Xbox 360 в июле

1:07
Видеоигры

Эра Xbox 360 подходит к концу: цифровой магазин консоли и его веб-версия закроются 29 июля, после чего пользователи больше не смогут покупать игры, DLC и прочий контент. В честь этого события Microsoft выпустила динамический фон для Xbox Series, стилизованный под интерфейс Blades с Xbox 360. Этот культовый интерфейс, представленный в 2005 году, оставался актуальным три года до появления дизайна New Xbox Experience.

Microsoft закроет цифровой магазин Xbox 360 в июле
Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor is licensed under Commons, the free media repository

Компания Microsoft также объявила о масштабных скидках на игры, достигающих 90%, чтобы подсластить новость о закрытии магазина. Все приобретенные ранее игры и дополнения можно будет загружать повторно и играть в них, причем поддержка обратной совместимости с новыми консолями сохранится.

По подсчетам портала VGC, с закрытием магазина будут утрачены более 220 проектов, которые не получили физического релиза или недоступны по обратной совместимости.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде

Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.

Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Последние материалы
Виктория Боня осудила поведение Дмитрия Тарасова после развода с Ольгой Бузовой
Названа польза винограда без косточек
Глава ЛНР рассказал об инвестициях в металлургической отрасли региона
Кабачки со сметаной и зеленью: запекаются в духовке, получаются очень нежными
Это дешёвый и эффективный способ защиты растений
Слишкович покинул "Спартак" из-за того, что тренеру не нужна была его помощь
Российский дрон "Иволга" с искусственным интеллектом успешно прошел испытания
Как детский крем может навредить взрослой коже
Как выбрать джинсы для различных типов фигуры
В Японии выяснили, что собаки похожи на хозяев не только внешне, но и поведением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников