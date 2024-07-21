Dead by Daylight запускает кросс-прогресс, но есть подвох

Dead by Daylight: кросс-прогресс уже доступен на всех платформах

1:46 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Студия Behaviour Interactive объявила, что 22 июля в игре Dead by Daylight появится долгожданная функция кросс-прогресса. Эта новинка поддерживается на платформах Steam, Epic Games Store, Windows Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Кросс-прогресс позволяет переносить прокачку, инвентарь, платную валюту и DLC между всеми устройствами, кроме Switch. С других платформ на Switch переносятся только прокачка, инвентарь и DLC, а со Switch на другие платформы — только прокачка и инвентарь.

Фото: wikipedia by Clément Grandjean, CC BY-SA 4.0

Для подключения необходимо создать Behaviour Account или войти в уже существующую учетную запись, включить кросс-прогресс, выбрать платформы для связи и синхронизировать прогресс. Из-за введения кросс-прогресса стоимость DLC будет уравнена на всех платформах, что приведет к подорожанию дополнений на ПК с $6,99 до $7,99.

Связать и синхронизировать можно по одному аккаунту с каждой платформы. При включении кросс-прогресса все персонажи прокачаются до максимального уровня, достигнутого на одной из выбранных платформ. Все имеющиеся клетки суммируются в общем кошельке. Некоторые предметы останутся эксклюзивами определённых платформ и не будут перенесены. Отменить синхронизацию аккаунтов после её включения нельзя. Если на связываемых учетных записях куплено одно и то же DLC, игроки получат 4 500 осколков до 22 октября.