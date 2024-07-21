Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аллергия на цветы: Лариса Долина и Слава в цветочном споре
Можно ли выгуливать кошек?
Как приготовить кофе на безлактозном молоке
Что делать, если пистолет для заправки отключается слишком рано
Сколько тратят российские туристы на осмотр достопримечательностей?
Adidas принес извинения за рекламную кампанию с участием Беллы Хадид
Российские ученые смогли добыть керамику из отходов угольных ТЭС
Трихолог Курская про перхоть: что это и как с ней бороться
Что делать, если начали желтеть огуречные листья
Dead by Daylight запускает кросс-прогресс, но есть подвох

Dead by Daylight: кросс-прогресс уже доступен на всех платформах

1:46
Видеоигры

Студия Behaviour Interactive объявила, что 22 июля в игре Dead by Daylight появится долгожданная функция кросс-прогресса. Эта новинка поддерживается на платформах Steam, Epic Games Store, Windows Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Кросс-прогресс позволяет переносить прокачку, инвентарь, платную валюту и DLC между всеми устройствами, кроме Switch. С других платформ на Switch переносятся только прокачка, инвентарь и DLC, а со Switch на другие платформы — только прокачка и инвентарь.

Dead by Daylight: кросс-прогресс уже доступен на всех платформах
Фото: wikipedia by Clément Grandjean, CC BY-SA 4.0

Для подключения необходимо создать Behaviour Account или войти в уже существующую учетную запись, включить кросс-прогресс, выбрать платформы для связи и синхронизировать прогресс. Из-за введения кросс-прогресса стоимость DLC будет уравнена на всех платформах, что приведет к подорожанию дополнений на ПК с $6,99 до $7,99.

Связать и синхронизировать можно по одному аккаунту с каждой платформы. При включении кросс-прогресса все персонажи прокачаются до максимального уровня, достигнутого на одной из выбранных платформ. Все имеющиеся клетки суммируются в общем кошельке. Некоторые предметы останутся эксклюзивами определённых платформ и не будут перенесены. Отменить синхронизацию аккаунтов после её включения нельзя. Если на связываемых учетных записях куплено одно и то же DLC, игроки получат 4 500 осколков до 22 октября.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте

Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.

Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Прорыв российских войск у Прогресса был осуществлён всего за двое суток Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
Последние материалы
Можно ли выгуливать кошек?
Как приготовить кофе на безлактозном молоке
Что делать, если пистолет для заправки отключается слишком рано
Сколько тратят российские туристы на осмотр достопримечательностей?
Adidas принес извинения за рекламную кампанию с участием Беллы Хадид
Российские ученые смогли добыть керамику из отходов угольных ТЭС
Трихолог Курская про перхоть: что это и как с ней бороться
Что делать, если начали желтеть огуречные листья
Везкие причины, которые помогут ничего не забыть в дорогу
Излюбленный певец олигархов Меладзе столкнулся с отсутствием предложений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников