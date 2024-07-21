Forza Motorsport терпит крах: игроки массово покидают игру

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Forza Motorsport: провальный запуск и падение интереса игроков

1:06
Видеоигры

Автосимулятор Forza Motorsport, выпущенный осенью 2023 года на ПК и Xbox Series X|S, не смог привлечь значительную аудиторию, как предыдущие части серии и спин-оффы Forza Horizon. На релизе игроки критиковали проект от студии Turn 10 за спорную графику и недостаток контента. Хотя разработчики улучшили графику за прошедшие месяцы, проблема с контентом осталась нерешенной.

Forza Motorsport: провальный запуск и падение интереса игроков
Фото: flickr.com by Box Repsol, CC BY 2.0

Результаты бездействия Microsoft можно увидеть в Steam, где показатель онлайна в игре упал ниже 750 человек за последние 24 часа. Это контрастирует с успехом Forza Horizon 5, которая привлекла более 40 миллионов игроков. Игроки жалуются на проблемы с набором участников для мультиплеера Forza Motorsport, где теперь с трудом можно собрать хотя бы 8-10 человек для гонки, несмотря на наличие кроссплея. В октябре, на старте игры, в лобби набиралось более 20 соперников без особых проблем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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