Один миллиард рублей потребуется на создание российской игровой консоли

Для того, чтобы в России создать отечественную игровую консоль, потребуется один миллиард рублей.
Компания РОСА запросила у государства эти средства. Они нужны, чтобы наладить производство пробной партии приставок, работающих на зарубежных комплектующих. Другая же часть этих денег пойдет на сотрудничество с разработчиками игр, пишет "СЭ".
Добавим, что на полноценный запуск и продажу консолей этих средств не хватит.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.