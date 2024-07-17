Один миллиард рублей потребуется на создание российской игровой консоли

В России запросили один млрд руб на создание игровой консоли

0:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Для того, чтобы в России создать отечественную игровую консоль, потребуется один миллиард рублей.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA, CC BY-SA 2.0

Компания РОСА запросила у государства эти средства. Они нужны, чтобы наладить производство пробной партии приставок, работающих на зарубежных комплектующих. Другая же часть этих денег пойдет на сотрудничество с разработчиками игр, пишет "СЭ".

Добавим, что на полноценный запуск и продажу консолей этих средств не хватит.