Xbox без консоли? Microsoft взрывает рынок неожиданной новостью

Microsoft изменила маркетинговую стратегию Xbox: теперь консоль не обязательна

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Судя по всему, Microsoft внесла изменения в маркетинговую стратегию по продвижению бренда Xbox, заявляя, что для игры на платформе Xbox сама консоль не нужна.

Фото: Wikipedia by dronepicr, CC BY 2.0

Это подтверждают рекламные материалы, посвященные появлению приложения Xbox на медиаплеерах Fire TV Stick от Amazon, где в центре внимания была фраза "Вам не нужен Xbox, чтобы играть на Xbox".

Ранее стало известно, что Microsoft приняла решение о сворачивании активности по продвижению Xbox Series X|S в ряде регионов, включая Европу, из-за слабых продаж консолей на этих территориях.

Инсайдеры также сообщают, что компания намерена портировать больше игр от внутренних студий на платформы конкурентов. Параллельно ведется разработка нового поколения консолей Xbox, которые, возможно, будут базироваться на ARM-архитектуре с активным внедрением ИИ-возможностей.