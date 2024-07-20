Новая условно-бесплатная гонка Asphalt Legends Unite уже здесь: скачивайте и получайте эксклюзивные бонусы

Gameloft представила релизный трейлер своей новой условно-бесплатной гонки Asphalt Legends Unite, которая уже доступна на ПК, iOS, Android, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.
Asphalt Legends Unite является улучшенной версией Asphalt 9: Legends, предлагая пользователям усовершенствованную графику, кроссплей и расширенные возможности мультиплеера.
Игра также радует новым контентом, включая новую трассу в Сингапуре и увеличенный потолок прокачки гаража. В рамках первого сезона игроки, которые войдут в игру, получат эксклюзивные бонусы: автомобиль Nissan 370Z Neon Edition, 10 наборов карточек ALU Launch I, 10 наборов карточек ALU Launch II, 750 токенов и 50 000 кредитов.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.