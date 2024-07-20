IO Interactive раскрыла свежие детали о новой RPG Project Fantasy: это будет нечто уникальное

Project Fantasy от IO Interactive: яркая фэнтезийная RPG без мрачных элементов

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Соруководительница разработки Project Fantasy в IO Interactive, Вероник Лалье, недавно поделилась свежими деталями о проекте в интервью с GamesRadar+. Лалье подчеркнула, что Project Fantasy будет яркой фэнтезийной RPG без мрачных элементов, что делает её особенной. Команда стремится привнести инновации в индустрию.

Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

"Это очень захватывающий проект, который очень близок моему сердцу. Я большая поклонница фэнтезийных игр. И я думаю, когда мы выпустим её, будет здорово," — отметила Лалье.

На данный момент IO Interactive, известная по франшизе Hitman, не готова раскрыть больше деталей о Project Fantasy, включая дату выхода и платформы, однако предполагается, что игра может стать эксклюзивом для Xbox. Кроме того, команда также работает над проектом про Джеймса Бонда.