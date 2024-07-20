IO Interactive раскрыла свежие детали о новой RPG Project Fantasy: это будет нечто уникальное

Соруководительница разработки Project Fantasy в IO Interactive, Вероник Лалье, недавно поделилась свежими деталями о проекте в интервью с GamesRadar+. Лалье подчеркнула, что Project Fantasy будет яркой фэнтезийной RPG без мрачных элементов, что делает её особенной. Команда стремится привнести инновации в индустрию.
"Это очень захватывающий проект, который очень близок моему сердцу. Я большая поклонница фэнтезийных игр. И я думаю, когда мы выпустим её, будет здорово," — отметила Лалье.
На данный момент IO Interactive, известная по франшизе Hitman, не готова раскрыть больше деталей о Project Fantasy, включая дату выхода и платформы, однако предполагается, что игра может стать эксклюзивом для Xbox. Кроме того, команда также работает над проектом про Джеймса Бонда.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.