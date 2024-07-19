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Вас ждет 80 уровней приключений: раскрыта продолжительность нового Astro Bot

Продолжение Astro Bot займет от 12 до 15 часов на прохождение

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Видеоигры

Игроки могут потратить на прохождение Astro Bot от 12 до 15 часов, сообщил креативный директор Team Asobi Николя Дусе. В игре будет около 80 уровней, что делает её самым крупным проектом студии на сегодняшний день. Дусе отметил, что команда предпочла сократить продолжительность игры, чем повторяться, стремясь к постоянному темпу вместо искусственного растягивания. Студия не ставила целью создать игру длительностью более 20 часов, выбрав "золотую середину".

Продолжение Astro Bot займет от 12 до 15 часов на прохождение
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Продолжение Astro's Playroom разрабатывается на обновлённом игровом движке с улучшенной графикой и физикой. Для работы над сиквелом Team Asobi сформировала внутреннюю небольшую команду под названием DualSense 2.0, состоящую из 3-4 человек. Эта команда занимается генерацией идей по использованию контроллера PlayStation 5, чтобы обеспечить уникальные игровые ощущения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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