Вас ждет 80 уровней приключений: раскрыта продолжительность нового Astro Bot

Продолжение Astro Bot займет от 12 до 15 часов на прохождение

1:01 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Игроки могут потратить на прохождение Astro Bot от 12 до 15 часов, сообщил креативный директор Team Asobi Николя Дусе. В игре будет около 80 уровней, что делает её самым крупным проектом студии на сегодняшний день. Дусе отметил, что команда предпочла сократить продолжительность игры, чем повторяться, стремясь к постоянному темпу вместо искусственного растягивания. Студия не ставила целью создать игру длительностью более 20 часов, выбрав "золотую середину".

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Продолжение Astro's Playroom разрабатывается на обновлённом игровом движке с улучшенной графикой и физикой. Для работы над сиквелом Team Asobi сформировала внутреннюю небольшую команду под названием DualSense 2.0, состоящую из 3-4 человек. Эта команда занимается генерацией идей по использованию контроллера PlayStation 5, чтобы обеспечить уникальные игровые ощущения.