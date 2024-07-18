Kingdom Come: Deliverance 2 станет бесплатной для избранных

Warhorse подарит Kingdom Come: Deliverance 2 сторонникам Kickstarter

0:56 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Разработчики из студии Warhorse сообщили приятную новость для геймеров в интервью изданию PCGamesN: Kingdom Come: Deliverance 2 будет бесплатной для тех, кто поддерживал первую часть на Kickstarter. Игра станет доступной для тех, кто пожертвовал на разработку первой части не менее 200 долларов. Разработчики отправят ключи на электронную почту этих поддерживающих.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

"Благодаря вашей любезной краудфандинговой поддержке Kingdom Come: Deliverance на Kickstarter много лет назад, мы перешли к новой главе путешествия Индржиха — разработке Kingdom Come: Deliverance 2. Благодаря вашей поддержке вы получите сиквел бесплатно. Мы отправим вам ключ на адрес электронной почты", — подчеркнули Warhorse.

Сиквел продолжит историю похождений Индржиха из Скалицы, который жаждет отомстить убийцам своей семьи.