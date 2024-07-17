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EA Sports FC 25: новый футбольный симулятор с режимом Rush и женской карьерой

EA Sports анонсировала футбольный симулятор EA Sports FC 25

1:12
Видеоигры

EA Sports представила анонсирующий трейлер своего ежегодного футбольного симулятора. В ролике EA Sports FC 25 показали ключевые матчи сезона, современных футбольных звезд и легендарных игроков прошлого.

EA Sports анонсировала футбольный симулятор EA Sports FC 25
Фото: pexels.com by JESHOOTS.com, PDM

Релиз игры запланирован на 27 сентября, но обладатели Ultimate Edition смогут начать играть на неделю раньше. В Steam уже открыты предзаказы. EA Sports FC 25 будет иметь русский текст и звук, предположительно с комментариями из предыдущих частей.

В EA Sports FC 25 появится новый режим Rush, который заменит Volta. Это будут матчи формата 5v5 внутри FUT, клубов, быстрых матчей и карьеры. Также появится система FC IQ — обновленный тактический аспект, основанный на ИИ-модели, обученной на реальных матчах.

Режим "Карьера" будет включать возможность воссоздания главных событий из реального мира футбола, а также впервые появится женская карьера.

EA Sports FC 25 выйдет на PC, консолях обоих поколений и Nintendo Switch.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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