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Великобритания: продажи игр на дисках сократились на 40%

Продажи видеоигр в Великобритании сократились на 40%

1:20
Видеоигры

Согласно отчету издания GamesIndustry. biz, продажи видеоигр в Великобритании за первое полугодие текущего года снизились почти на 30%. В то же время выручка от продажи музыкального контента выросла на 7.9%, а видеоконтента — на 5.4%. Несмотря на снижение, видеоигры продолжают оставаться наиболее прибыльным сегментом с выручкой в 348.6 млн фунтов.

Продажи видеоигр в Великобритании сократились на 40%
Фото: wikipediа by Hubert Berberich, CC BY 3.0

Продажи игр на физических носителях сократились на 40%, достигнув объема в 111.7 млн фунтов. Цифровые продажи также уменьшились на 23%, составив 236.9 млн фунтов.

Эксперты ERA объясняют падение на игровом рынке отсутствием крупных релизов, но выражают оптимизм относительно прогнозов на второе полугодие, ожидая традиционное увеличение активности благодаря выпуску больших игровых проектов.

В марте был опубликован отчет, основанный на данных GSD и GfK, отмечающий, что в 2023 году в Великобритании на розничный рынок пришлось 38% всех проданных копий видеоигр.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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