Фанаты первой части Kingdom Come: Deliverance получат сиквел бесплатно

Фанаты первой части получат Kingdom Come: Deliverance II бесплатно

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Warhorse Studios решила порадовать своих преданных фанатов оригинальной игры Kingdome Come: Deliverance, которые вложили свои деньги в разработку через Kickstarter еще в 2014 году, предложив им особый подарок.

Фото: Openverse by hans s, CC BY-ND 2.0

Чешские разработчики, комментируя для PCGamesN, объявили, что все, кто поддержал первую игру с суммой в 200 долларов и более, получат сиквел бесплатно. Ключи будут отправлены по почте в день релиза. Это дает возможность всем бэкерам насладиться новым приключением в мире, который они помогли оживить.

Некоторые из участников уже начали получать уведомления:

Kingdom Come: Deliverance II представляет собой захватывающий ролевой экшен, который перенесет вас в эпоху Богемской войны XV века. Вам предстоит вжиться в роль Индржиха из Скалицы — обычного человека с необычной судьбой, стремящегося от кузнеца до королевского двора в поисках мести за предательство. Исследуйте живописные, но опасные пейзажи Средневековья.

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по оживленным городам и глухим лесам невероятного открытого мира средневековой Европы.

Выход Kingdom Come: Deliverance II запланирован до конца года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.