Скандал на Youtube: как компания использует ваш контент

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Apple и NVIDIA тренировали свои нейросети на видеороликах с YouTube

1:06
Видеоигры

База данных для обучения ИИ включает в себя 48 000 каналов. Эксперты из Proof News совместно с Wired провели расследование и обнаружили, что несколько крупных компаний, таких как Apple, Nvidia и Salesforce, использовали набор данных из 170 000 видеороликов с YouTube для тренировки своих искусственных интеллектов.

Apple и NVIDIA тренировали свои нейросети на видеороликах с YouTube
Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

Согласно источникам, компании обучали свои нейросети на субтитрах к видеороликам на YouTube, не получив при этом разрешения у блогеров или самой платформы. В датасет вошли видео с 48 000 каналов, но использовалась только текстовая часть — видео и изображения не были задействованы. Интересно, что компании использовали видеоролики с популярных каналов, таких как MrBeast, MKBHD, The Verge и некоторых новостных агентств.

Эксперты Proof News выпустили интерактивный инструмент, позволяющий находить каналы в датасете. Представители YouTube пока не ответили на запросы СМИ.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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