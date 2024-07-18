Скандал на Youtube: как компания использует ваш контент

Apple и NVIDIA тренировали свои нейросети на видеороликах с YouTube

1:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

База данных для обучения ИИ включает в себя 48 000 каналов. Эксперты из Proof News совместно с Wired провели расследование и обнаружили, что несколько крупных компаний, таких как Apple, Nvidia и Salesforce, использовали набор данных из 170 000 видеороликов с YouTube для тренировки своих искусственных интеллектов.

Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

Согласно источникам, компании обучали свои нейросети на субтитрах к видеороликам на YouTube, не получив при этом разрешения у блогеров или самой платформы. В датасет вошли видео с 48 000 каналов, но использовалась только текстовая часть — видео и изображения не были задействованы. Интересно, что компании использовали видеоролики с популярных каналов, таких как MrBeast, MKBHD, The Verge и некоторых новостных агентств.

Эксперты Proof News выпустили интерактивный инструмент, позволяющий находить каналы в датасете. Представители YouTube пока не ответили на запросы СМИ.