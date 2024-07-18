Этот процессор потянет любую игру: чудо от Intel

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Intel Core Ultra 300 Panther Lake для ноутбуков будет очень производительным

3:31
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Intel планирует выпустить три варианта новой серии Panther Lake в рамках линейки Core Ultra 300, которая последует за сериями Lunar Lake и Arrow Lake из линейки Core Ultra 200. Ожидается, что Core Ultra 300, базирующаяся на Panther Lake и Arrow Lake Refresh, будет ориентирована на мобильные устройства, охватывая серии U, H и P.

Intel Core Ultra 300 Panther Lake для ноутбуков будет очень производительным
Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

Panther Lake будет использовать комбинацию ядер Cougar Cove и Skymont для ЦП, а графику будет обеспечивать архитектура Xe3 "Celestial". Согласно утечкам от надежных инсайдеров Intel, таких как jakihn0 и OneRaichu, предоставлены подробные конфигурации этих вариантов:

  • Panther Lake-U (PTL-U): Включает 4 производительных ядра Cougar Cove, 4 маломощных ядра Skymont и 4 графических ядра Xe3 с общей мощностью 15 Вт.
  • Panther Lake-H (PTL-H): Включает 4 производительных ядра Cougar Cove, 8 эффективных ядер Skymont, 4 маломощных ядра Skymont и 4 графических ядра Xe3, работающих на мощности 25 Вт.
  • Panther Lake-P (PTL-P): Включает 4 производительных ядра Cougar Cove, 8 эффективных ядер Skymont, 4 маломощных ядра Skymont и 12 графических ядер Xe3, также работающих на 25 Вт.

Серия U будет нацелена на приложения с низким энергопотреблением, сочетая 4 производительных и 4 маломощных ядра с 4 графическими ядрами Xe3 для оптимального баланса производительности и энергоэффективности. Серия H, ориентированная на более высокую производительность, удваивает количество эффективных ядер по сравнению с серией U, сохраняя то же количество графических ядер. Серия P, предназначенная для максимальной графической производительности, утраивает количество графических ядер Xe3 по сравнению с сериями U и H, обеспечивая значительный прирост графических возможностей.

Конфигурация кристалла, согласно jakihn0, предусматривает использование пяти различных кристаллов в мобильном корпусе Panther Lake, два из которых будут пассивными. Самый большой кристалл предназначен для вычислений (CPU/NPU), а остальные занимаются функциями платформы/интерфейсов и графики. Этот многокристальный подход указывает на модульную стратегию проектирования, вероятно, направленную на оптимизацию производительности и энергоэффективности.

По просочившимся дорожным картам, серия Intel Panther Lake должна выйти к концу 2025 года, с более широкой доступностью в 2026 году. Это позиционирует Panther Lake как ключевой элемент стратегии Intel по завоеванию рынка мобильных вычислений с высокопроизводительными и энергоэффективными решениями.

Серия Panther Lake представляет собой значительный шаг вперед в предложениях мобильных процессоров Intel, предлагая передовые конфигурации ЦП и ГП для удовлетворения различных требований к производительности. Инвестиции Intel в архитектуры следующего поколения, такие как Cougar Cove, Skymont и Xe3, демонстрируют её стремление расширять границы вычислительной производительности и эффективности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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