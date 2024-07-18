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Ученые назвали пользу от видеоигр для подростков

Healthcare: длинные игровые сессии улучшают реакцию и контроль движений у детей

1:53
Видеоигры

Южнокорейские исследователи из Сеульского национального университета пришли к выводу, что увлечение видеоиграми может оказаться полезным для подростков. В процессе игры молодые люди развивают некоторые когнитивные и моторные навыки. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Healthcare.

Healthcare: длинные игровые сессии улучшают реакцию и контроль движений у детей
Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

В эксперименте приняли участие 130 человек, разделенных на две группы: учащиеся средних школ (64) и старшеклассники (66).

Участники заполнили анкеты, в которых подробно описали свои игровые привычки, включая частоту и продолжительность игровых сессий, а также предпочитаемые типы игр.

Исследование продолжалось пять месяцев, в течение которых подростки проходили серию тестов для оценки когнитивных функций и моторного контроля.

Участников разделили на четыре группы в зависимости от частоты игры: каждый день, 5-6 дней, 3-4 дня и 1-2 дня в неделю. Первые результаты показали, что частота игр влияет на когнитивные функции и моторные навыки.

Однако, при анализе продолжительности игровых сессий была выявлена другая тенденция. Длительные игровые сессии оказались связаны с улучшением определенных когнитивных функций и навыков контроля движений. Например, участники, проводившие больше времени за играми, показали лучшие результаты в задачах, требующих быстрой реакции и стратегического планирования.

Эти результаты свидетельствуют о том, что навыки, приобретенные во время видеоигр, могут быть полезны в реальной жизни. Это подтверждает идею о том, что видеоигры могут способствовать развитию определенных когнитивных способностей и моторных умений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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