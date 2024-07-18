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PlayStation Store запускает летнюю распродажу: скидки на более 4 тыс. игр и дополнений

В PS Store началась летняя распродажа

2:04
Видеоигры

В PlayStation Store началась летняя распродажа, охватывающая более 4 тысяч игр, дополнений и расширенных изданий. Скидки действуют до 15 августа 2024 года, но с 1 августа некоторые предложения будут обновлены новыми акциями.

В PS Store началась летняя распродажа
Фото: wikimapia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

Примеры скидок для турецкого региона:

  • Red Dead Redemption 2 — 537 лир (-67%, около 1,4 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС)
  • Hogwarts Legacy для PS5 — 899 лир (-60%, около 2,4 тыс. рублей)
  • Mortal Kombat 1 — 751 лира (-60%, около 2 тыс. рублей)
  • The Crew Motorfest Standard Edition — 499 лир (-60%, около 1,3 тыс. рублей)
  • Resident Evil Village Gold Edition для PS5 и PS4 — 175 лир (-60%, около 469 рублей)
  • Grand Theft Auto 5 для PS5 — 219 лир (-50%, около 587 рублей)
  • Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Edition — 234 лиры (-50%, около 627 рублей)
  • Alan Wake 2 — 714 лир (-35%, около 1,9 тыс. рублей)
  • Elden Ring — 1049 лир (-30%, около 2,8 тыс. рублей)
  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для PS5 — 858 лир (-25%, около 2,2 тыс. рублей)
  • Ремейк Resident Evil 4 — 749 лир (-25%, около 2 тыс. рублей)
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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