Обновление для "Смуты" порадует геймеров: новые боссы и улучшенная боевая система

Создатели ролевой игры "Смута" и образовательного модуля "Смутное время" выпустили крупные обновления.
В обновлении для "Смуты" разработчики улучшили боевую систему, скорректировали субтитры, исправили ошибки, которые вызывали вылеты игры и проблемы с квестами. Также ускорена работа анимаций главного героя и врагов при получении урона. Босс Польский шпион получил уникальные умения, фазы и удары. Оптимизированы шейдеры и окружение, исправлены проблемы с текстурами и ландшафтами.
В образовательном модуле "Смутное время" добавлена локация "Тренировочный лагерь" с боссом Польским шпионом. Исправлены проблемы с диалогами, сохранением уровня сложности и некорректным расположением предметов на карте, сообщает VK Play.
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