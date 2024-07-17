Обновление для "Смуты" порадует геймеров: новые боссы и улучшенная боевая система

Вышли обновления для игры "Смута" и образовательного модуля "Смутное время"

1:07 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Создатели ролевой игры "Смута" и образовательного модуля "Смутное время" выпустили крупные обновления.

Фото: VK Play by Cyberia Nova, PDM

В обновлении для "Смуты" разработчики улучшили боевую систему, скорректировали субтитры, исправили ошибки, которые вызывали вылеты игры и проблемы с квестами. Также ускорена работа анимаций главного героя и врагов при получении урона. Босс Польский шпион получил уникальные умения, фазы и удары. Оптимизированы шейдеры и окружение, исправлены проблемы с текстурами и ландшафтами.

В образовательном модуле "Смутное время" добавлена локация "Тренировочный лагерь" с боссом Польским шпионом. Исправлены проблемы с диалогами, сохранением уровня сложности и некорректным расположением предметов на карте, сообщает VK Play.

Генеральный директор Cyberia Nova в июле 2024 года сообщил, что компания планирует выпустить ещё два образовательных модуля, посвящённых истории Нижнего Новгорода и Ярославля 16-го века.