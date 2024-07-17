Маги, искажения реальности и бизнес: Hotta Studio анонсировала новую игру

Hotta Studio анонсировала новую ролевую игру Neverness to Everness

1:07 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Китайская команда разработчиков игр Hotta Studio, известная по своей работе над Tower of Fantasy, объявила о выходе новой ролевой игры в открытом мире под названием Neverness to Everness.

Фото: VK Play by Hotta Studio, PDM

События игры происходят в городе, где обычная жизнь переплетается с мистическими явлениями. Главными персонажами игры являются маги с уникальными способностями, которые сталкиваются с искажениями реальности и необычными существами.

Игроки в Neverness to Everness смогут не только участвовать в боях с противниками, но и исследовать большой город. В игре будет возможность кастомизировать автомобили, покупать недвижимость, вести бизнес и выполнять множество других действий. Разработка игры ведется на движке Unreal Engine 5, что обеспечивает поддержку современных технологий, таких как трассировка лучей и NVIDIA DLSS, среди прочих.

Neverness to Everness будет доступна на PC, консолях и мобильных устройствах, однако точная дата релиза пока не объявлена.