Маги, искажения реальности и бизнес: Hotta Studio анонсировала новую игру

Китайская команда разработчиков игр Hotta Studio, известная по своей работе над Tower of Fantasy, объявила о выходе новой ролевой игры в открытом мире под названием Neverness to Everness.
События игры происходят в городе, где обычная жизнь переплетается с мистическими явлениями. Главными персонажами игры являются маги с уникальными способностями, которые сталкиваются с искажениями реальности и необычными существами.
Игроки в Neverness to Everness смогут не только участвовать в боях с противниками, но и исследовать большой город. В игре будет возможность кастомизировать автомобили, покупать недвижимость, вести бизнес и выполнять множество других действий. Разработка игры ведется на движке Unreal Engine 5, что обеспечивает поддержку современных технологий, таких как трассировка лучей и NVIDIA DLSS, среди прочих.
Neverness to Everness будет доступна на PC, консолях и мобильных устройствах, однако точная дата релиза пока не объявлена.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.