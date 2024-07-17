Blizzard шокировала фанатов бесплатной подпиской на PC Game Pass и секретным анонсом

Blizzard предлагает бесплатный месяц подписки PC Game Pass

0:50 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Blizzard неожиданно начала рассылку бесплатных кодов на месяц подписки PC Game Pass для новых пользователей своих сервисов.

Фото: commons.wikimedia.org by KennethHan, PDM

В рекламном сообщении разработчики предложили поиграть в сотни тайтлов, включая Diablo 4 и Starfield. Подписку можно активировать до 24 июля 2024 года.

Некоторые фанаты предполагают, что в эту дату библиотека Xbox пополнится новой игрой от Activision Blizzard. Инсайдер Том Хендерсон считает, что в Game Pass будет добавлена Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023).

В этот же день в Modern Warfare 3 начнется новый сезон. Microsoft пока не назвала игры, которые появятся в Game Pass в августе.