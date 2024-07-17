Blizzard шокировала фанатов бесплатной подпиской на PC Game Pass и секретным анонсом

Blizzard неожиданно начала рассылку бесплатных кодов на месяц подписки PC Game Pass для новых пользователей своих сервисов.
В рекламном сообщении разработчики предложили поиграть в сотни тайтлов, включая Diablo 4 и Starfield. Подписку можно активировать до 24 июля 2024 года.
Некоторые фанаты предполагают, что в эту дату библиотека Xbox пополнится новой игрой от Activision Blizzard. Инсайдер Том Хендерсон считает, что в Game Pass будет добавлена Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023).
В этот же день в Modern Warfare 3 начнется новый сезон. Microsoft пока не назвала игры, которые появятся в Game Pass в августе.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.