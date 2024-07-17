Ubisoft выпустила бесплатную 5-часовую пробную версию Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft запустила бесплатную 5-часовую пробную версию Avatar

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Ubisoft объявила о запуске бесплатной 5-часовой пробной версии игры Avatar: Frontiers of Pandora, доступной до 28 июля на PS5 и Xbox Series X|S. Пробный период завершится либо по истечении времени, либо при достижении Дерева-Дома в квесте клана Аранахе.

Фото: Openverse by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Кооперативный режим в пробной версии недоступен — для его использования необходимо приобрести полную версию, которая сейчас продается со скидкой 50%. Весь накопленный прогресс будет перенесен в полную версию игры.

16 июля вышло первое сюжетное дополнение The Sky Breaker для Avatar: Frontiers of Pandora. В нем кланы На'ви устраивают фестиваль с различными соревнованиями, который прерывается вторжением Корпорации по освоению природных ресурсов (RDA).

17 июня игра Avatar: Frontiers of Pandora стала доступна в Steam. Изначально экшен был выпущен в декабре прошлого года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.