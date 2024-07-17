Ubisoft выпустила бесплатную 5-часовую пробную версию Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft объявила о запуске бесплатной 5-часовой пробной версии игры Avatar: Frontiers of Pandora, доступной до 28 июля на PS5 и Xbox Series X|S. Пробный период завершится либо по истечении времени, либо при достижении Дерева-Дома в квесте клана Аранахе.
Кооперативный режим в пробной версии недоступен — для его использования необходимо приобрести полную версию, которая сейчас продается со скидкой 50%. Весь накопленный прогресс будет перенесен в полную версию игры.
16 июля вышло первое сюжетное дополнение The Sky Breaker для Avatar: Frontiers of Pandora. В нем кланы На'ви устраивают фестиваль с различными соревнованиями, который прерывается вторжением Корпорации по освоению природных ресурсов (RDA).
17 июня игра Avatar: Frontiers of Pandora стала доступна в Steam. Изначально экшен был выпущен в декабре прошлого года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.