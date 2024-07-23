Исправьте проблемы с Core i9 за минуты с этим советом от Epic Games

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Как улучшить стабильность на процессорах Intel: советы от Epic Games

1:09
Видеоигры

Epic Games выпустила руководство для пользователей, которые сталкиваются с частыми сбоями в игре Fortnite на процессорах Intel 13-го и 14-го поколений.

Как улучшить стабильность на процессорах Intel: советы от Epic Games
Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

Проблема касается моделей Core i9-13900K/KF/KS и Core i9-14900K/KF/KS. Компания рекомендует изменить настройки в BIOS для улучшения стабильности игры. Для этого необходимо определить производителя материнской платы, используя команду "msinfo32" в меню "Выполнить" на Windows.

Если плата произведена Asus, Gigabyte или MSI, нужно войти в BIOS, выбрать режим Advanced и изменить настройку SVID Behavior на Intel Fail Safe. Этот метод возвращает процессор к заводским настройкам, снижая энергопотребление и улучшая стабильность, однако это может привести к снижению производительности на 10% и более.

Epic Games рекомендует этот шаг для тех, кто сталкивается с проблемами в игре, но предупреждает о возможных компромиссах в производительности.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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