Исправьте проблемы с Core i9 за минуты с этим советом от Epic Games

Epic Games выпустила руководство для пользователей, которые сталкиваются с частыми сбоями в игре Fortnite на процессорах Intel 13-го и 14-го поколений.
Проблема касается моделей Core i9-13900K/KF/KS и Core i9-14900K/KF/KS. Компания рекомендует изменить настройки в BIOS для улучшения стабильности игры. Для этого необходимо определить производителя материнской платы, используя команду "msinfo32" в меню "Выполнить" на Windows.
Если плата произведена Asus, Gigabyte или MSI, нужно войти в BIOS, выбрать режим Advanced и изменить настройку SVID Behavior на Intel Fail Safe. Этот метод возвращает процессор к заводским настройкам, снижая энергопотребление и улучшая стабильность, однако это может привести к снижению производительности на 10% и более.
Epic Games рекомендует этот шаг для тех, кто сталкивается с проблемами в игре, но предупреждает о возможных компромиссах в производительности.
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