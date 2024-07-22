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Snapdragon 7s Gen 3: узнайте, почему все ждут этот процессор

Qualcomm представила новый чип Snapdragon 7s Gen 3 для среднебюджетных смартфонов

1:36
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Qualcomm скоро выпустит новый чип для среднебюджетных смартфонов — Snapdragon 7s Gen 3. Недавно в сеть утекли его характеристики, и теперь мы знаем, чего ожидать от этого процессора.

Qualcomm представила новый чип Snapdragon 7s Gen 3 для среднебюджетных смартфонов
Фото: wikipediа by Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0

Snapdragon 7s Gen 3 станет преемником прошлогоднего Snapdragon 7s Gen 2, который используется в моделях, таких как Xiaomi Poco X6 и Realme 12 Pro Plus. Новая SoC будет направлена на улучшение производительности в доступных устройствах.

Согласно утечкам, Snapdragon 7s Gen 3 будет оснащен одним мощным ядром Cortex-A720 с тактовой частотой 2,5 ГГц, тремя ядрами с частотой 2,4 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами с частотой 1,8 ГГц.

Графический процессор будет обновлен до Adreno 810, что обеспечит значительный прирост производительности по сравнению с предыдущей версией.

В тестах Geekbench 6 Snapdragon 7s Gen 3 показал прирост производительности на 16% в одноядерных тестах и на 7% в многопоточных по сравнению с предыдущей версией.

Ожидается, что первый смартфон на базе Snapdragon 7s Gen 3 появится осенью 2024 года. Инсайдеры сообщают, что устройство получит изогнутый дисплей с разрешением FullHD+ и основную камеру на 50 Мп.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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