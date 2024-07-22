Процессорный монстр: Intel Core Ultra 9 285K с разгонной частотой 5,7 ГГц

Intel представила флагманский процессор Core Ultra 9 285K

По данным ресурса Videocardz, ссылающегося на инсайдера OneRaichu, новый флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K сможет работать на частоте 5,7 ГГц в режиме буста.

Фото: wikipediа by Oligopolism, PDM

Этот чип станет самым мощным в линейке Arrow Lake-S.

Процессор Intel Core Ultra 9 285K включает 8 производительных ядер Lion Cove и 16 энергоэффективных ядер Skymont. Встроенный графический модуль Arc Xe-LPG обещает высокую производительность в графических задачах.

Если информация о частоте в 5,7 ГГц подтвердится, это будет на 300 МГц ниже, чем у текущего флагмана Intel Core i9-14900K. Однако частота энергоэффективных ядер нового процессора будет достигать 4,7 ГГц, что на 300 МГц выше, чем у i9-14900K.

Также известно, что Intel Core Ultra 9 285K будет иметь 24 ядра и 24 потока при TDP в 125 Вт.