Этот новый SSD от Xiaomi изменит ваше представление о скорости передачи данных

Xiaomi представила SSD на 1 ТБ с высокой скоростью передачи данных

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Xiaomi представила новую версию своего внешнего SSD объемом 1 ТБ. Обновленный дизайн включает слегка измененный внешний вид и логотип Xiaomi на передней панели, но технические характеристики остались неизменными.

Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal

SSD обеспечивает последовательную скорость чтения и записи до 2000 МБ/с, что делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется высокая скорость передачи данных.

Устройство совместимо с множеством операционных систем, включая Windows 7 и выше, macOS X 10.6 и выше, Android 9 и выше, а также Linux Ubuntu 16/18/20. SSD выполнен в стильном металлическом корпусе из анодированного алюминия с пескоструйной обработкой, что придает ему премиальный вид и ощущение.

Он поддерживает протоколы USB 3.2 Gen2x2, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, обеспечивая быструю передачу данных. Одним из ключевых изменений в новой модели является расширенный диапазон рабочих температур, что делает устройство более надежным в различных условиях эксплуатации.

Xiaomi предлагает трехлетнюю гарантию на свой новый SSD, подчеркивая уверенность в качестве продукта. Стоимость новинки составляет примерно $110, и она уже доступна для покупки.