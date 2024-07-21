Новый конкурент от Samsung: гарнитура Moohan бросает вызов Apple

Samsung разрабатывает конкурента для Apple Vision Pro

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Издание Business Insider получило доступ к внутренним документам Samsung о разработке гарнитуры дополненной реальности, которая станет конкурентом Vision Pro от Apple.

Фото: Wikipedia by Apple Inc is licensed under Добросовестное использование

Будущий продукт от Samsung носит кодовое название Moohan и должен стать полноценным соперником Vision Pro. Аппаратную часть устройства разрабатывает Qualcomm, включая процессор Snapdragon XR2+ Gen 2, а над программным обеспечением работает Google, создавая ОС и приложения на базе Android. Дисплеи для Moohan поставляет подразделение Samsung Display.

Изначально релиз гарнитуры от Samsung планировался на начало 2024 года, но из-за определенных проблем его перенесли. Теперь сообщается, что версия Moohan для разработчиков будет выпущена в октябре 2024 года, а коммерческий запуск состоится в 2025 году.