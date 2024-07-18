Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анастасия Стоцкая показала новые фотографии со своим 13-летним сыном
Ирина Хакамада поделилась советами о том, как пережить тяжелое расставание
Необычный летний рецепт салата из свеклы, который удивит всех гостей
Эффективные домашние средства от солнечных ожогов: советы дерматолога
Милош Бикович заявил, что не станет играть в политизированных фильмах
Алсу намекнула на вину бывшего мужа в накрутке голосов в шоу "Голос. Дети"
IT-специалист Ситнов: для сушки смартфона запустите на нём тесты производительности
Мадонна снова стала работать над байопиком о самой себе
Энергопотребление на юге России превысило зимние максимумы
Получите максимальную выгоду в Zenless Zone Zero: как собрать бесплатные подарки и бонусы

Как получить бесплатные бонусы в Zenless Zone Zero

2:40
Видеоигры

Zenless Zone Zero — новейшая гача-игра от компании miHoYo, которая выделяется своим уникальным стилем, сочетающим элементы Borderlands и Suicide Squad. Одной из ключевых особенностей игры является возможность получения бесплатных подарков и бонусов. Сегодня мы подробно расскажем, как воспользоваться всеми доступными возможностями, чтобы максимально увеличить свои награды в Zenless Zone Zero.

Как получить бесплатные бонусы в Zenless Zone Zero
Фото: Официальная группа Вконтакте "Zenless Zone Zero" by HoYoverse

Предварительная регистрация

Первым шагом для получения части бесплатных розыгрышей является предварительная регистрация. Это даст вам 20 мастер-кассет, которые будут доступны в вашем почтовом ящике после разблокировки.

Участие в мероприятии "Хитрая щедрость"

Для получения дополнительных 10 мастер-кассет необходимо участвовать в событии "Хитрая щедрость". Это событие становится доступным после достижения 8-го уровня владения Межузлом. Спешите, так как мероприятие завершится 13 августа.

Достижение уровней в акции "Дорога к величию прокси"

Чтобы заработать еще больше, вам нужно достичь уровней 5, 15, 20 и 25 в акции "Дорога к величию прокси". На каждом из этих этапов вы получите по 10 мастер-кассет.

Получение зашифрованных мастер-лент

Зашифрованные мастер-ленты позволяют искать сигналы по эксклюзивным каналам, таким как W-Engine. Чтобы их получить, участвуйте в акции "Паспорт посетителя нового города". Для этого вам необходимо регистрироваться в течение семи различных дней. 

Дополнительно вы можете получить их через розыгрыш подарков на Шестой улице, который продлится с 11 июля по 13 августа.

Сбор бесплатных бупонов

При предварительной регистрации вы получите пять бесплатных бупонов. Дополнительно можно получить их в рамках акции "Дорога к величию прокси" на уровнях 5, 15, 20, 25, а также 30. 

Сбор полихромов

Полихром можно обменять на мастер-ленты или зашифрованные мастер-ленты. Выполняйте задания и достигайте определенных этапов в игре, чтобы получать полихромы. Особо значимое вознаграждение — 1600 разноцветных предметов за достижение 30-го уровня Межузловой связи.

Следуя этим шагам, вы сможете максимально эффективно использовать все доступные бесплатные розыгрыши в Zenless Zone Zero и получить редких и мощных персонажей. 

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Киев решил обманом "прощать" дезертиров ВСУ, если те сами вернулись в часть Дмитрий Плотников Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Последние материалы
Милош Бикович заявил, что не станет играть в политизированных фильмах
IT-специалист Ситнов: для сушки смартфона запустите на нём тесты производительности
Алсу намекнула на вину бывшего мужа в накрутке голосов в шоу "Голос. Дети"
Киев решил обманом "прощать" дезертиров ВСУ, если те сами вернулись в часть
Эксперты ответили, куда "убегают лошадки" из двигателя
Мадонна снова стала работать над байопиком о самой себе
Энергопотребление на юге России превысило зимние максимумы
Как специи могут продлить молодость и улучшить фигуру
Тарасова против того, чтобы каналы не транслировали Игры-2024
Как получить бесплатные бонусы в Zenless Zone Zero
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников