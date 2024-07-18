Получите максимальную выгоду в Zenless Zone Zero: как собрать бесплатные подарки и бонусы

Как получить бесплатные бонусы в Zenless Zone Zero

2:40 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Zenless Zone Zero — новейшая гача-игра от компании miHoYo, которая выделяется своим уникальным стилем, сочетающим элементы Borderlands и Suicide Squad. Одной из ключевых особенностей игры является возможность получения бесплатных подарков и бонусов. Сегодня мы подробно расскажем, как воспользоваться всеми доступными возможностями, чтобы максимально увеличить свои награды в Zenless Zone Zero.

Фото: Официальная группа Вконтакте "Zenless Zone Zero" by HoYoverse

Предварительная регистрация

Первым шагом для получения части бесплатных розыгрышей является предварительная регистрация. Это даст вам 20 мастер-кассет, которые будут доступны в вашем почтовом ящике после разблокировки.

Участие в мероприятии "Хитрая щедрость"

Для получения дополнительных 10 мастер-кассет необходимо участвовать в событии "Хитрая щедрость". Это событие становится доступным после достижения 8-го уровня владения Межузлом. Спешите, так как мероприятие завершится 13 августа.

Достижение уровней в акции "Дорога к величию прокси"

Чтобы заработать еще больше, вам нужно достичь уровней 5, 15, 20 и 25 в акции "Дорога к величию прокси". На каждом из этих этапов вы получите по 10 мастер-кассет.

Получение зашифрованных мастер-лент

Зашифрованные мастер-ленты позволяют искать сигналы по эксклюзивным каналам, таким как W-Engine. Чтобы их получить, участвуйте в акции "Паспорт посетителя нового города". Для этого вам необходимо регистрироваться в течение семи различных дней.

Дополнительно вы можете получить их через розыгрыш подарков на Шестой улице, который продлится с 11 июля по 13 августа.

Сбор бесплатных бупонов

При предварительной регистрации вы получите пять бесплатных бупонов. Дополнительно можно получить их в рамках акции "Дорога к величию прокси" на уровнях 5, 15, 20, 25, а также 30.

Сбор полихромов

Полихром можно обменять на мастер-ленты или зашифрованные мастер-ленты. Выполняйте задания и достигайте определенных этапов в игре, чтобы получать полихромы. Особо значимое вознаграждение — 1600 разноцветных предметов за достижение 30-го уровня Межузловой связи.

Следуя этим шагам, вы сможете максимально эффективно использовать все доступные бесплатные розыгрыши в Zenless Zone Zero и получить редких и мощных персонажей.