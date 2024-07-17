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Игры-хиты 90-х: как бы выглядел Elden Ring в ретро-стиле

Нейросеть превращает ААА-хиты в ретро-игры с пиксельной графикой

0:28
Видеоигры

Пользователь Reddit под ником Harry-Twotter представил, как бы выглядели известные игры, если бы они вышли в 90-х годах. В его ретро-версиях можно увидеть Elden Ring, "Ведьмака 3", Uncharted и другие популярные хиты. Ранее геймер с ником bbbeto отправил Геральта из Ривии в путешествие по различным медиа-вселенным, включая миры "Наруто", Final Fantasy VII и The Legend of Zelda.

Нейросеть превращает ААА-хиты в ретро-игры с пиксельной графикой
Фото: Pexels by Google DeepMind, PDM
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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