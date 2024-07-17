Игры-хиты 90-х: как бы выглядел Elden Ring в ретро-стиле

Нейросеть превращает ААА-хиты в ретро-игры с пиксельной графикой

0:28 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Пользователь Reddit под ником Harry-Twotter представил, как бы выглядели известные игры, если бы они вышли в 90-х годах. В его ретро-версиях можно увидеть Elden Ring, "Ведьмака 3", Uncharted и другие популярные хиты. Ранее геймер с ником bbbeto отправил Геральта из Ривии в путешествие по различным медиа-вселенным, включая миры "Наруто", Final Fantasy VII и The Legend of Zelda.

Фото: Pexels by Google DeepMind, PDM