Игры-хиты 90-х: как бы выглядел Elden Ring в ретро-стиле

Пользователь Reddit под ником Harry-Twotter представил, как бы выглядели известные игры, если бы они вышли в 90-х годах. В его ретро-версиях можно увидеть Elden Ring, "Ведьмака 3", Uncharted и другие популярные хиты. Ранее геймер с ником bbbeto отправил Геральта из Ривии в путешествие по различным медиа-вселенным, включая миры "Наруто", Final Fantasy VII и The Legend of Zelda.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.