Intel Core 9 будет чудовищно быстрым: к такому никто не был готов

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Intel Core Ultra 9 285K Arrow Lake-S будет иметь тактовую частоту до 5,7 ГГц

3:32
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Известный инсайдер Raichu передал информацию о предстоящем процессоре Intel Core Ultra 9 285K с особым воздержанием. В его сообщении упоминаются частоты "57/4 — 47/6" для флагманской модели Arrow Lake-S. Однако, согласно разъяснению от @Vectral555, ожидается, что этот процессор достигнет максимальной тактовой частоты 5,7 ГГц и 5,4 ГГц на всех ядрах P-Core. Ядра E-Core, по прогнозам, будут иметь максимальные частоты 4,7 ГГц и 4,6 ГГц для всехядерного режима.

Intel Core Ultra 9 285K Arrow Lake-S будет иметь тактовую частоту до 5,7 ГГц
Фото: wikipediа by Oligopolism, PDM

Инженерные образцы упоминались с тактовой частотой 5,5 ГГц, в то время как розничные образцы получили подтверждение частоты 5,7 ГГц. Этот источник подтверждает более высокие частоты для розничных процессоров. Таким образом, Intel Core Ultra 9 285K с частотой 5,7 ГГц представляет собой конкурентоспособное решение, близкое по производительности к моделям Core i9-14900K и Core i9-13900K. Учитывая новую архитектуру ЦП и узел N3B, это обещает быть успешным стартом для Intel, с возможным увеличением частоты в будущих обновлениях Arrow Lake.

Сравнение тактовой частоты с предыдущими моделями Core i9 показывает:

  • Core Ultra 9 285K — 5,70 ГГц (макс.)
  • Core i9-14900KS — 6,20 ГГц (макс.)
  • Core i9-14900K — 6,00 ГГц (макс.)
  • Core i9-13900KS — 6,00 ГГц (макс.)
  • Core i9-13900K — 5,80 ГГц (макс.)
  • Core i9-12900KS — 5,50 ГГц (макс.)
  • Core i9-12900K — 5,20 ГГц (макс.)

Разница в частоте между Arrow Lake-S и Raptor Lake оказывается не столь значительной, учитывая, что самый быстрый процессор Raptor Lake, Core i9-14900KS, достигает 6,20 ГГц. Core Ultra 9 285K незначительно отстает от Core i9-14900K, что может быть компенсировано архитектурными улучшениями и ожидаемым повышением производительности на уровне 14% IPC благодаря архитектуре Lion Cove.

Intel Core Ultra 9 285K предположительно будет иметь 24 ядра и 24 потока, с 8 ядрами на базе архитектуры Lion Cove P-Core и 16 ядрами на базе Skymont E-Core. Пока даты выпуска не окончательны, но модели Intel "Core Ultra 200K" ожидаются к октябрю.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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