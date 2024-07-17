Новый драйвер NVIDIA совершил революцию

NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт, который, согласно заявлению, обеспечивает оптимальную производительность в играх Dungeonborne, Flintlock: The Siege of Dawn и Stormgate. Кроме того, этот драйвер включает несколько общих исправлений, включая решение проблемы с качеством и битрейтом NVENC при 10-битном кодировании, исправление артефактов в Unity при рендеринге перекрывающейся геометрии в сглаженном кадровом буфере, а также устранение искажений при масштабировании 10-битного контента HVEC или AV1 ниже 50% в области просмотра в OBS.
Драйвер также добавляет поддержку 14 дисплеев, совместимых с G-SYNC, обеспечивая базовую поддержку переменной частоты обновления (VRR).
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.