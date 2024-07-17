Новый драйвер NVIDIA совершил революцию

Выпущен драйвер NVIDIA Geforce 560.70 WHQL

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NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт, который, согласно заявлению, обеспечивает оптимальную производительность в играх Dungeonborne, Flintlock: The Siege of Dawn и Stormgate. Кроме того, этот драйвер включает несколько общих исправлений, включая решение проблемы с качеством и битрейтом NVENC при 10-битном кодировании, исправление артефактов в Unity при рендеринге перекрывающейся геометрии в сглаженном кадровом буфере, а также устранение искажений при масштабировании 10-битного контента HVEC или AV1 ниже 50% в области просмотра в OBS.

Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository

Драйвер также добавляет поддержку 14 дисплеев, совместимых с G-SYNC, обеспечивая базовую поддержку переменной частоты обновления (VRR).