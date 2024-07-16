Ростелеком планирует разработку игровой консоли

Компания "Ростелеком" собралась создать российскую игровую консоль на базе "Авроры".
Операционная система "Аврора" — защищенная отечественная ОС, вокруг которой строится мобильная инфраструктура, устойчивая к санкционным рискам.
Электронные блоки для консоли возможно будет производить компания "Бештау", которая сейчас занимается производством мониторов, ноутбуков и телевизоров. Больше никаких данных "Ростелеком"
не рассекретила, пишет "СЭ".
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