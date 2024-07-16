Ростелеком планирует разработку игровой консоли

Российскую игровую консоль разработает Ростелеком

0:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания "Ростелеком" собралась создать российскую игровую консоль на базе "Авроры".

Фото: pexels.com by JESHOOTS.com, PDM

Операционная система "Аврора" — защищенная отечественная ОС, вокруг которой строится мобильная инфраструктура, устойчивая к санкционным рискам.

Электронные блоки для консоли возможно будет производить компания "Бештау", которая сейчас занимается производством мониторов, ноутбуков и телевизоров. Больше никаких данных "Ростелеком"

не рассекретила, пишет "СЭ".