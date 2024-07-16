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Разработка второй части Cyberpunk 2077 продолжается с участием модмейкеров

CR Projekt RED расширяет команду Project Orion с участием модмейкеров

1:11
Видеоигры

Разработка второй части Cyberpunk 2077, известной как Project Orion, продолжает развиваться, хотя CR Projekt RED пока неохотно делится информацией о проекте. По словам Павла Саско, геймдиректора сиквела, в команду разработки присоединилось много модмейкеров, которые ранее создавали модификации для оригинальной игры.

CR Projekt RED расширяет команду Project Orion с участием модмейкеров
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

Около половины команды, занимающейся созданием квестов для новой игры, составляют именно эти модмейкеры. Некоторые из них имели опыт работы не только над Cyberpunk 2077, но и создавали моды для The Witcher и даже StarCraft.

Команда, ответственная за квесты, насчитывает в настоящее время 24 человека. Отдельно стоит упомянутая команда Jigsoft, полностью состоящая из модмейкеров, которая занимается различными аспектами игры. Jigsoft также разработала инструменты для моддинга в The Witcher 3.

По словам Саско, некоторые из лучших сотрудников их команды — это бывшие модмейкеры, что подчёркивает их значимость и вклад в процесс разработки новой игры.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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