Ubisoft отказалась от сезонных героев в The Division 2 после критики фанатов

До конца этого года в The Division 2 планировали запустить систему "Сезоны 2.0". Разработчики из Ubisoft Massive хотели ввести в игру сезонных героев, подобно Diablo.
Фанатам такой подход не понравился, и они начали бойкотировать игру, критикуя разработчиков при каждом удобном случае. Похоже, это возымело эффект, так как Ubisoft Massive отказалась от первоначального плана.
В своем публичном обращении создатели The Division 2 сообщили, что, прислушавшись к отзывам, решили запустить систему "Сезоны 2.0" без сезонных персонажей. Что именно будет предложено вместо этого, пока не уточняется.
Обновленная система сезонов стартует в The Division 2 этой осенью. Подробности разработчики раскроют ближе к запуску через прямые трансляции и на публичном тестовом сервере.
11 июня в The Division 2 начался сезон First Rogue. Шестой год игры завершится сюжетным DLC, события которого будут разворачиваться в Бруклине.
Игра доступна на PC и консолях обоих поколений. Ubisoft Massive уже начала работу над третьей частью, но проект находится на очень ранней стадии разработки.
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