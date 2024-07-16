Ubisoft отказалась от сезонных героев в The Division 2 после критики фанатов

Ubisoft отказалась от сезонных героев в The Division 2

1:21 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

До конца этого года в The Division 2 планировали запустить систему "Сезоны 2.0". Разработчики из Ubisoft Massive хотели ввести в игру сезонных героев, подобно Diablo.

Фото: commons.wikimedia.org by Лиан Чанг, CC BY 2.0

Фанатам такой подход не понравился, и они начали бойкотировать игру, критикуя разработчиков при каждом удобном случае. Похоже, это возымело эффект, так как Ubisoft Massive отказалась от первоначального плана.

В своем публичном обращении создатели The Division 2 сообщили, что, прислушавшись к отзывам, решили запустить систему "Сезоны 2.0" без сезонных персонажей. Что именно будет предложено вместо этого, пока не уточняется.

Обновленная система сезонов стартует в The Division 2 этой осенью. Подробности разработчики раскроют ближе к запуску через прямые трансляции и на публичном тестовом сервере.

11 июня в The Division 2 начался сезон First Rogue. Шестой год игры завершится сюжетным DLC, события которого будут разворачиваться в Бруклине.

Игра доступна на PC и консолях обоих поколений. Ubisoft Massive уже начала работу над третьей частью, но проект находится на очень ранней стадии разработки.