Российская игровая консоль: обсуждение и планирование производства

Новая российская игровая консоль на ОС "Аврора": старт производства

1:37 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

"Ъ" сообщает, что 12 июля в департаменте радиоэлектронной промышленности Минпромторга прошло совещание, на котором представители видеоигровой отрасли и разработчики программного обеспечения обсуждали создание российской игровой консоли.

Фото: flickr.com by Bryan Ochalla from Seattle, WA, USA, CC BY-SA 2.0

В обсуждении участвовали представители GSNanotech, "Ростелеком", холдинг VK, "Ред Софт", ассоциация АПРИОРИ (включая VK Play, Astrum Entertainment, United Games), Организация развития видеоигровой индустрии, Fplus, Lesta Games, производитель электроники "Бештау" и другие.

На собрании обсуждали совместное производство комплектующих и электронной компонентной базы для консоли, а также операционной системы для неё.

GS Group выразила готовность производить консоль любой сложности при наличии заказчика. "Ростелеком" назвал разработку консоли перспективным бизнес-направлением.

Указывается, что консоль должна работать на операционной системе "Аврора".

"Бештау" сообщил, что для реализации проекта заключил технологическое партнерство с Донским государственным университетом, предоставив ему свои производственные мощности для создания электронных блоков консолей.

В рамках проекта "Бештау" будет отвечать за электронику, университет — за программное обеспечение и производство корпусов. Проект планируют реализовать с бюджетом в 8 млрд рублей, а прототипы консолей ожидаются уже в сентябре.