Российская игровая консоль: обсуждение и планирование производства

"Ъ" сообщает, что 12 июля в департаменте радиоэлектронной промышленности Минпромторга прошло совещание, на котором представители видеоигровой отрасли и разработчики программного обеспечения обсуждали создание российской игровой консоли.
В обсуждении участвовали представители GSNanotech, "Ростелеком", холдинг VK, "Ред Софт", ассоциация АПРИОРИ (включая VK Play, Astrum Entertainment, United Games), Организация развития видеоигровой индустрии, Fplus, Lesta Games, производитель электроники "Бештау" и другие.
На собрании обсуждали совместное производство комплектующих и электронной компонентной базы для консоли, а также операционной системы для неё.
GS Group выразила готовность производить консоль любой сложности при наличии заказчика. "Ростелеком" назвал разработку консоли перспективным бизнес-направлением.
Указывается, что консоль должна работать на операционной системе "Аврора".
"Бештау" сообщил, что для реализации проекта заключил технологическое партнерство с Донским государственным университетом, предоставив ему свои производственные мощности для создания электронных блоков консолей.
В рамках проекта "Бештау" будет отвечать за электронику, университет — за программное обеспечение и производство корпусов. Проект планируют реализовать с бюджетом в 8 млрд рублей, а прототипы консолей ожидаются уже в сентябре.
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