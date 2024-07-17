Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водка и уксус помогут забыть о сорняках на участке
Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских стран
Почему кошки суют лапу в миску с водой: научное объяснение
Онколог Коржиков напомнил о вреде жаркого солнца
Рэпер Тимати: "Не считаю себя красивым"
В России каждый шестой больной питомец нуждается в донорской крови
Супруг Елены Блиновской перевозит боекомплекты на передовую в ДНР
Как работает психология побед и поражений в спорте
Сергей Бурунов раскрыл секрет быстрого похудения
Ученые нашли связь между СДВГ и зависимостью от видеоигр

PLOS One: 35,7% зависимых геймеров также страдают от дефицита внимания

1:46
Видеоигры

Исследователи из Ливанского университета Нотр-Дам-Луаз провели изучение связи между зависимостью от видеоигр и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Результаты работы опубликованы в научном журнале PLOS One.

PLOS One: 35,7% зависимых геймеров также страдают от дефицита внимания
Фото: pexels.com by JESHOOTS.com, PDM

Игровое расстройство представляет собой психическое состояние, при котором сильная тяга к видеоиграм мешает работе, учебе и социальным взаимодействиям.

СДВГ — это нарушение нервного развития, проявляющееся постоянной невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, которые препятствуют нормальной повседневной деятельности.

В исследовании приняли участие 383 студента со средним возрастом 20 лет, из которых 74% составляли мужчины. Они прошли опросы, оценивающие игровые расстройства (IGD-20) и СДВГ по шкале самооценки для взрослых.

Результаты показали, что 4,3% участников имели признаки игрового расстройства. Среди этих студентов 35,7% также соответствовали критериям СДВГ, тогда как среди студентов без игрового расстройства этот показатель составлял 23,3%.

Лица с игровым расстройством проводили больше времени за играми в будние дни по сравнению с теми, у кого такого расстройства не было, а по выходным эта разница становилась еще более значительной.

Авторы исследования проверили статистическую модель, предполагающую, что СДВГ может способствовать развитию зависимости от видеоигр. Результаты показали, что такая взаимосвязь действительно возможна.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением

Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.

Правила июльской обрезки и подкормки роз для обильного цветения
Секреты июльского посева укроп
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень
Почему дизельные автомобили — это плохой выбор для России
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Китай вышел из консультаций с США по ядерному оружию, так как война неминуема Любовь Степушова Дарья Асламова о Дагестане после июньских терактов: отчёт о командировке Дарья Асламова Генерал Константин Кауфман: как "меняли людей" в царской России Сергей Лебедев
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас
Как правильно ухаживать за клубникой после сбора ягод: 5 незаменимых советов для активного роста и развития
Как правильно ухаживать за клубникой после сбора ягод: 5 незаменимых советов для активного роста и развития
Последние материалы
Как работает психология побед и поражений в спорте
Сергей Бурунов раскрыл секрет быстрого похудения
Китай вышел из консультаций с США по ядерному оружию, так как война неминуема
Как распознать поддельные тормозные колодки?
Как сохранить упругость груди: методы для улучшения состояния и формы груди
Упражнение для тонкой талии
Рецепт холодного супа-пюре из авокадо
Около 233,5 тысяч россиянам пересчитают пенсии
ФНС заблокировала счета Павла Прилучного
Кошки могут есть до 20 раз в день, частое питание в них заложила эволюция
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников