Ученые нашли связь между СДВГ и зависимостью от видеоигр

PLOS One: 35,7% зависимых геймеров также страдают от дефицита внимания

1:46 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Исследователи из Ливанского университета Нотр-Дам-Луаз провели изучение связи между зависимостью от видеоигр и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Результаты работы опубликованы в научном журнале PLOS One.

Фото: pexels.com by JESHOOTS.com, PDM

Игровое расстройство представляет собой психическое состояние, при котором сильная тяга к видеоиграм мешает работе, учебе и социальным взаимодействиям.

СДВГ — это нарушение нервного развития, проявляющееся постоянной невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, которые препятствуют нормальной повседневной деятельности.

В исследовании приняли участие 383 студента со средним возрастом 20 лет, из которых 74% составляли мужчины. Они прошли опросы, оценивающие игровые расстройства (IGD-20) и СДВГ по шкале самооценки для взрослых.

Результаты показали, что 4,3% участников имели признаки игрового расстройства. Среди этих студентов 35,7% также соответствовали критериям СДВГ, тогда как среди студентов без игрового расстройства этот показатель составлял 23,3%.

Лица с игровым расстройством проводили больше времени за играми в будние дни по сравнению с теми, у кого такого расстройства не было, а по выходным эта разница становилась еще более значительной.

Авторы исследования проверили статистическую модель, предполагающую, что СДВГ может способствовать развитию зависимости от видеоигр. Результаты показали, что такая взаимосвязь действительно возможна.