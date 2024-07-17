Россияне рассказали о своих предпочтениях в компьютерных играх

"Ситилинк": 60% россиян играют в видеоигры на персональных компьютерах

Большинство россиян предпочитают играть в видеоигры на ПК, согласно совместному исследованию "Ситилинка" и российского бренда игровой периферии GMNG.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Согласно исследованию, 60% респондентов предпочитают играть на ПК, тогда как менее четверти (22%) используют для игр ультрабуки или офисные ноутбуки, а 18% — игровые ноутбуки. Консоли в этом исследовании не рассматривались.

Более половины опрошенных (58%) предпочитают играть в выходные дни, остальные выбирают будни. Почти половина респондентов (47%) играют менее одного часа в день, 39% выделяют на игры до 4 часов, 10% — от 4 до 6 часов. Лишь 3% могут позволить себе больше времени на хобби.

Любимыми жанрами игр среди опрошенных оказались стратегии (34%) и шутеры (33%).

Исследование также показало, что для большинства геймеров это личное увлечение: 75% играют в одиночку, 13% — онлайн, и лишь 12% играют с друзьями и родственниками.

Большинство респондентов (60%) сообщили, что их ближайшее окружение (родственники и родители) скорее поддерживает их увлечение, у 17% оно вызывает осуждение, а 23% относятся к этому нейтрально. Однако 38% респондентов хотели бы, чтобы их близкие больше интересовались их хобби. Более трети (36%) участников опроса утверждают, что регулярно или часто сталкиваются с осуждением своего увлечения.

В опросе приняли участие более 800 человек, преимущественно мужчины (67%), в возрасте от 18 до 56 лет и старше.