Видеоигры улучшили состояние пациентов с рассеянным склерозом

JCE: видеоигры усилили память и когнитивные функции людей с рассеянным склерозом

2:13 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало установили, что видеоигры могут быть полезны для взрослых с рассеянным склерозом. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Journal of Cognitive Enhancement (JCE).

Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio, PDM

Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему, включая головной и спинной мозг.

Оно характеризуется аномальной иммунной реакцией, которая атакует миелиновую оболочку нервных волокон, что приводит к воспалению и повреждению. Это может нарушать связь внутри мозга и между мозгом и телом, вызывая широкий спектр симптомов, таких как усталость, слабость, проблемы с балансом и координацией, нарушения зрения и снижение когнитивных функций.

Исследователи предположили, что тренировка когнитивного резерва может помочь людям с рассеянным склерозом лучше справляться с болезнью. Когнитивный резерв — это способность мозга адаптироваться и находить альтернативные способы функционирования для компенсации ущерба.

Ученые считают, что видеоигры могут стать одним из методов развития когнитивного резерва.

В исследовании приняли участие 42 человека с рассеянным склерозом, средний возраст которых составлял 45 лет. Из них 24 регулярно играли в видеоигры в течение последних трех месяцев.

Результаты обследования показали, что люди, которые регулярно играли в видеоигры, демонстрировали лучшие когнитивные способности, включая исполнительные функции (планирование и выполнение действий), кратковременную память, зрительно-пространственные и вербальные способности к обучению.

Эти результаты сохранялись даже с учетом возраста, времени с момента начала рассеянного склероза и уровня интеллекта до заболевания. Более того, количество времени, проведенного за видеоиграми, оказалось лучшим предиктором когнитивных способностей, чем некоторые факторы, традиционно считающиеся полезными для когнитивного резерва.