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Видеоигры улучшили состояние пациентов с рассеянным склерозом

JCE: видеоигры усилили память и когнитивные функции людей с рассеянным склерозом

2:13
Видеоигры

Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало установили, что видеоигры могут быть полезны для взрослых с рассеянным склерозом. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Journal of Cognitive Enhancement (JCE).

JCE: видеоигры усилили память и когнитивные функции людей с рассеянным склерозом
Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio, PDM

Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему, включая головной и спинной мозг.

Оно характеризуется аномальной иммунной реакцией, которая атакует миелиновую оболочку нервных волокон, что приводит к воспалению и повреждению. Это может нарушать связь внутри мозга и между мозгом и телом, вызывая широкий спектр симптомов, таких как усталость, слабость, проблемы с балансом и координацией, нарушения зрения и снижение когнитивных функций.

Исследователи предположили, что тренировка когнитивного резерва может помочь людям с рассеянным склерозом лучше справляться с болезнью. Когнитивный резерв — это способность мозга адаптироваться и находить альтернативные способы функционирования для компенсации ущерба.

Ученые считают, что видеоигры могут стать одним из методов развития когнитивного резерва.

В исследовании приняли участие 42 человека с рассеянным склерозом, средний возраст которых составлял 45 лет. Из них 24 регулярно играли в видеоигры в течение последних трех месяцев.

Результаты обследования показали, что люди, которые регулярно играли в видеоигры, демонстрировали лучшие когнитивные способности, включая исполнительные функции (планирование и выполнение действий), кратковременную память, зрительно-пространственные и вербальные способности к обучению.

Эти результаты сохранялись даже с учетом возраста, времени с момента начала рассеянного склероза и уровня интеллекта до заболевания. Более того, количество времени, проведенного за видеоиграми, оказалось лучшим предиктором когнитивных способностей, чем некоторые факторы, традиционно считающиеся полезными для когнитивного резерва.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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