Видеоигры улучшили состояние пациентов с рассеянным склерозом

Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало установили, что видеоигры могут быть полезны для взрослых с рассеянным склерозом. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Journal of Cognitive Enhancement (JCE).
Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему, включая головной и спинной мозг.
Оно характеризуется аномальной иммунной реакцией, которая атакует миелиновую оболочку нервных волокон, что приводит к воспалению и повреждению. Это может нарушать связь внутри мозга и между мозгом и телом, вызывая широкий спектр симптомов, таких как усталость, слабость, проблемы с балансом и координацией, нарушения зрения и снижение когнитивных функций.
Исследователи предположили, что тренировка когнитивного резерва может помочь людям с рассеянным склерозом лучше справляться с болезнью. Когнитивный резерв — это способность мозга адаптироваться и находить альтернативные способы функционирования для компенсации ущерба.
Ученые считают, что видеоигры могут стать одним из методов развития когнитивного резерва.
В исследовании приняли участие 42 человека с рассеянным склерозом, средний возраст которых составлял 45 лет. Из них 24 регулярно играли в видеоигры в течение последних трех месяцев.
Результаты обследования показали, что люди, которые регулярно играли в видеоигры, демонстрировали лучшие когнитивные способности, включая исполнительные функции (планирование и выполнение действий), кратковременную память, зрительно-пространственные и вербальные способности к обучению.
Эти результаты сохранялись даже с учетом возраста, времени с момента начала рассеянного склероза и уровня интеллекта до заболевания. Более того, количество времени, проведенного за видеоиграми, оказалось лучшим предиктором когнитивных способностей, чем некоторые факторы, традиционно считающиеся полезными для когнитивного резерва.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.