Редкий постер Elden Ring с подписью Хидетаки Миядзаки продают на аукционе за 15 000 долларов

Постер Elden Ring с подписью Миядзаки продают на аукционе за $15 000

1:10 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Благотворительный аукцион, организованный для поддержки Фонда иммунодефицита, выставил на торги редкий сувенир от FromSoftware — постер Elden Ring, автографированный Хидетакой Миядзаки, директором студии. Новая высшая ставка составляет $15 000, благодаря поддержке известных личностей, включая ютубера Jacksepticeye.

Фото: Openverse by finalbossproject, PDM

Организатор аукциона, ютубер CDawgVA, известный своей благотворительной активностью, начал эту инициативу несколько недель назад. Аукцион, начавшийся с начальной ставки $1, уже значительно поднялся благодаря активному участию сообщества.

CDawgVA отметил, что помимо крупных предметов, аукцион включает лотерейные предметы, мерч и бесплатное шоу продолжительностью 5 часов. Он подчеркнул, что целью является сбор средств для благотворительности и создание приятной атмосферы в процессе.

Некоторые лоты аукциона также включают встречу с звездой Twitch vtubing Ironmouse, оцененную в $20 500, и "игровую сессию" с Pokimaine, проданную за $32 100.